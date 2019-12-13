Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak - Son Dakika

Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde Bilge ve Abdurrahman Balıca çifti, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yeni doğan bebeklerinde yaşatacak.

Şırnaklı aile, şehit Astsubay Esma Çevik'in adını kızlarında yaşatacak, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde Bilge ve Abdurrahman Balıca çifti, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yeni doğan bebeklerinde yaşatacak.

İlçenin Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan Balıca çiftinin, 10 Aralık'ta İdil Devlet Hastanesi'nde 2 kilo 720 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya geldi.

Balıca çifti, dünyaya gözlerini açan üçüncü çocuklarında, 9 Aralık'ta İdil'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adını yaşatmaya karar verdi.

Bebeklerine "Esma" ismini veren çiftin dileği çocuklarının da şehit astsubay gibi vatana ve millete hayırlı bir evlat olması.

"İnşallah Esma astsubay gibi devletine, milletine ve bayrağına sadık olur"

Baba Abdurrahman Balıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esma astsubayın şehit olduğu haberini öğrendiklerinde ailece büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin kar kış demeden vatandaşların huzuru için mücadele gösterdiğini dile getiren Balıca, bütün şehit haberlerinden derin bir üzüntü duyduklarını aktardı.

Balıca, şehit askerin adını yaşatmak için bebeklerine "Esma" ismini verdiklerini ifade ederek, "Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah kızımız da Esma astsubay gibi başarılı, devletine, milletine ve bayrağına sadık bir evlat olur." dedi.

Anne Balıca da astsubay Çevik'in şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü belirterek, "Kızımın onun adını taşımasından dolayı mutluyum. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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