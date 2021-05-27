Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta - Son Dakika

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta

27.05.2021 15:37
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta, System.String[]

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 31'inci haftada da sürdürdü.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 31'inci haftada da sürdürdü.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Eylemlerinin 31'inci haftasında da güvenlik önlemleri eşliğinde parti binası önüne gelen aileler, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

Teröristler tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Ömer Üstek, HDP'yi sorumlu tuttuğunu söyledi. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını aktaran Üstek, "Biz çocuklarımız için buraya geliyoruz. HDP'liler çocuklarımız götürdüler. HDP'liler bu memleketi yıktı. Tek derdimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı getirsinler. Getirmedikleri sürece biz bu eylemlerimize devam edeceğiz. ya çocuklarımız gelecek ya da ölene kadar biz bu eylemlerimizi sürdüreceğiz. Ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Biz devletimizin yanındayız. 7 yıldır yas tutup ağlıyoruz" dedi.

Anne Emine Üstek ise "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı alana kadar burada olacağız, HDP önüne gelip, hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta
Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta - Son Dakika


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