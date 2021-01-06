Şırnaklı anne, çocuğuyla birlikte EBA üzerinden okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Şırnaklı anne, çocuğuyla birlikte EBA üzerinden okuma yazma öğrendi

06.01.2021 10:43
Şırnaklı anne, çocuğuyla birlikte EBA üzerinden okuma yazma öğrendi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, oğlu ile uzaktan eğitime katılan 5 çocuk annesi 36 yaşındaki Saliha Uygur, okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, oğlu ile uzaktan eğitime katılan 5 çocuk annesi 36 yaşındaki Saliha Uygur, okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim için hayata geçirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden oğlu ile beraber canlı derslere katılan Saliha Uygur, okuma ve yazmayı öğrendi.

Uzakta eğitim alan çocuklarına yardımcı olmak için vaktini canlı ders başında geçiren Uygur, okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

Çocuğunun öğretmeninden de olumlu görüş olan Uygur, derslere katılım sağlayarak kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendi.

Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerden dolayı okula gidemediği için okuma yazmayı bilmediğini söyledi.

Salgın sürecinde çocuklarının uzaktan eğitim gördüğünü ifade eden Uygur, şöyle konuştu:

"Çocuklarımın en küçüğü Hasan ile, öğretmeninden de izin alarak derslere katıldım. İlk başlarda biraz zorlandım. Ama okuma yazmayı öğrendikçe daha çok sevmeye başladım. Kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrendim. Şimdi matematik sorularını çözüyorum. Öğretmenimiz çocuğumla beraber bana da ödev veriyor. Çoğu zaman oğlumla ödev yapıyoruz. Aslında her velinin mutlaka öğrencisiyle yakından ilgilenmesi gerekiyor. Okuma yazmayı öğrendikten sonra artık resmi kurumlarda kendimi rahatlıkla ifade ediyorum. Bana bu konunda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Velisinin eğitime olan ilgisine kayıtsız kalmadı

Silopi Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulunda öğretmen Gizem Alarcin de öğrencisinin velisi olan Uygur'un, okuma yazma bilmemesine rağmen çocuğuna yardımcı olmak için sürekli canlı derslere katıldığını söyledi.

Uygur'un canlı derslere katılım sağlamayı çok istediğini, bazen öğrencilere sorduğu soruları kendisinin cevapladığını kaydeden Alarcin, velisinin eğitime olan aşırı ilgisine kayıtsız kalamadığını, onunla ders sonrası özel olarak ilgilenmeye başladığını belirtti.

Velisinin kısa bir zamanda okuma ve yazmayı öğrendiğini dile getiren Alarcin, "Okuma yazmayı öğrendikten sonra öğrencime daha çok yardımcı olmaya başladı. Ev ödevlerini beraber hazırlıyorlar. Bu da bizleri çok memnun ediyor." dedi.

Eğitim Bilişim Ağı, Şırnak, Silopi, Uygur, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnaklı anne, çocuğuyla birlikte EBA üzerinden okuma yazma öğrendi - Son Dakika


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