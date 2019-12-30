Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip - Son Dakika

Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin 73'üncüsüne talip olduklarını söyledi.

Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin 73'üncüsüne talip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a, Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesinden talip çıktı. 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin Şırnak'ın plakası olan 73'üncüsüne talip olduklarını söyleyen Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını kaydetti. Tellioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilimize, Cudi Dağı eteklerinden talibim. 73'üncü sıradaki siparişin 2 katı değerinden bana verilmesini talep ediyorum. Belediye olarak artık ihtiyaç duyacağımız araçları yerli ve milli araçlarla tercih edeceğiz" dedi.


Ruşen Tellioğlu, Görümlü, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
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