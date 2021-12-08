Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! - Son Dakika

Şırnak'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in Anıtkabir nöbet değişimini taklit ettikleri anlardan görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilendik. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık" dedi.

ASKERİ ÜS BÖLGESİNDE NÖBET TUTAN ASKERLER FARK ETİ

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Bu görüntülerin ardından gazeteciler amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez'e ulaştı.

Gençlerin Anıtkabir nöbet değişimi taklidi çok beğenildi

"NÖBET DEĞİŞİMİNDEN ÇOK ETKİLENDİK"

Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık. Böyle olacağını bilmiyorduk. Köye geldiğimizde arkadaşlarımız bize söyledi. İsteğimiz, Anıtkabir'e gitmek ve o anları canlı yaşamak" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NI CANLI GÖRMEK İSTİYORLAR

Ramazan Ölmez, okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptığını belirterek, "Babam emekli köy korucusu. Okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak para kazanıyorum. Ailemizin durumu iyi olmadığı için babama yük olmak istemiyorum. Bu nedenle okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Tek dileğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canlı görmek" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZDAN DUYDUK"

Askerlerin kendilerini takip ettiğini bilmediklerini anlatan Serhat Ölmez de, "Amcamın oğlu ile çobanlık yapıyoruz. Asker değişimini canlandırmak istedik ve yaptık. Özendik o anlara. İletişim araçlarımız yok. Köyde arkadaşlarımız sosyal medyada görüntülerimizin olduğunu söyledi. İzledik, güzel görüntülerdi" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN HERKES DUYGULANDI

Beytüşşebap Gençlik ve Spor Başkanı Kenan Adıyaman ise çobanlık yapan kuzenler Serhat ile Ramazan'ın sosyal medyadaki görüntülerini izlerken duygulandığını söyledi. Adıyaman, "Anıtkabir nöbet değişimini taklit ederken, askeri üs bölgede bulunan kamera tarafından kayıt altına alınmışlar. Çocuklar örnek bir davranış sergilemiş. Çocuklarımızı en kısa sürede Anıtkabir'e götürerek, canlı bir şekilde nöbet değişimini görmelerini sağlayacağım" diye konuştu.