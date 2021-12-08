Üye Girişi
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! - Son Dakika

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!

08.12.2021 10:23

Şırnak'ta amca çocukları Ramazan ve Serhat Ölmez, hayvanlarını otlattıkları sırada ara verip Anıtkabir'deki askeri değişim törenini taklit etti. Gençlerin bu anı habersiz şekilde askeri kameraya takıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından duygu dolu anlar yaşandı.

Şırnak'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in Anıtkabir nöbet değişimini taklit ettikleri anlardan görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilendik. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık" dedi.

ASKERİ ÜS BÖLGESİNDE NÖBET TUTAN ASKERLER FARK ETİ

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Bu görüntülerin ardından gazeteciler amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez'e ulaştı.

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı
Gençlerin Anıtkabir nöbet değişimi taklidi çok beğenildi

"NÖBET DEĞİŞİMİNDEN ÇOK ETKİLENDİK"

Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten 11'inci sınıf öğrencisi Ramazan Ölmez, "Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık. Böyle olacağını bilmiyorduk. Köye geldiğimizde arkadaşlarımız bize söyledi. İsteğimiz, Anıtkabir'e gitmek ve o anları canlı yaşamak" dedi.

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı

CUMHURBAŞKANI'NI CANLI GÖRMEK İSTİYORLAR

Ramazan Ölmez, okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptığını belirterek, "Babam emekli köy korucusu. Okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak para kazanıyorum. Ailemizin durumu iyi olmadığı için babama yük olmak istemiyorum. Bu nedenle okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Tek dileğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canlı görmek" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZDAN DUYDUK"

Askerlerin kendilerini takip ettiğini bilmediklerini anlatan Serhat Ölmez de, "Amcamın oğlu ile çobanlık yapıyoruz. Asker değişimini canlandırmak istedik ve yaptık. Özendik o anlara. İletişim araçlarımız yok. Köyde arkadaşlarımız sosyal medyada görüntülerimizin olduğunu söyledi. İzledik, güzel görüntülerdi" dedi.

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN HERKES DUYGULANDI

Beytüşşebap Gençlik ve Spor Başkanı Kenan Adıyaman ise çobanlık yapan kuzenler Serhat ile Ramazan'ın sosyal medyadaki görüntülerini izlerken duygulandığını söyledi. Adıyaman, "Anıtkabir nöbet değişimini taklit ederken, askeri üs bölgede bulunan kamera tarafından kayıt altına alınmışlar. Çocuklar örnek bir davranış sergilemiş. Çocuklarımızı en kısa sürede Anıtkabir'e götürerek, canlı bir şekilde nöbet değişimini görmelerini sağlayacağım" diye konuştu.

Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Yaptıkları hareket izleyenleri ağlattı
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!

Ramazan Ölmez, Beytüşşebap, Anıtkabir, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor 11:14 Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor
88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi! 11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi! Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada! 11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada! Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 10:04 Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik

Son Dakika Haberleri
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
11:03 Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu
11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!
10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not
10:48 Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu
10:46 "Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!
10:28 Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!
10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
10:23 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar         
11:15
Digor aşiretinin düğünde balya balya dolar- euro- TL takıldı! Paralar banka kasası gibi masaya yığıldı Digor aşiretinin düğünde balya balya dolar- euro- TL takıldı! Paralar banka kasası gibi masaya yığıldı         
11:12
Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu         
11:04
Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti Güvenlik görevlilerinin acı sonu! Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti         
10:51
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:19:27. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement