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ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI - Son Dakika

ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI

08.12.2021 10:27

ŞIRNAK'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in Anıtkabir nöbet değişimini taklit ettikleri anlardan görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

ŞIRNAK'ta, askeri üs bölgenin nöbet kamerasına habersiz yakalanan, amca çocukları çobanlar Ramazan (17) ve Serhat (16) Ölmez'in Anıtkabir nöbet değişimini taklit ettikleri anlardan görüntüleri, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ramazan Ölmez, Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilendik. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık dedi.

Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde askeri üs bölgede nöbet tutan askerler, 2 çobandan şüphelenip kamerayla takibe aldı. Görüntülerde 2 çobanın, Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini anımsatan hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede beğeni topladı. Amca çocukları olan Ramazan ve Serhat Ölmez'e DHA ekibi ulaştı.

Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten 11'inci sınıfta okuyan Ramazan Ölmez, Televizyonda Anıtkabir'de nöbet değişimi yapan askerleri izledik. Bundan etkilenerek dağda bunu yapmaya başladık. Çok kez yapıyorduk ama bu sefer kameralara yakalandık. Böyle olacağını bilmiyorduk. Köye geldiğimizde arkadaşlarımız bize söyledi. İsteğimiz, Anıtkabir'e gitmek ve o anları canlı yaşamak dedi.

'O ANLARA ÖZENDİK'

Ramazan Ölmez, okul harçlığını çıkarmak için çobanlık yaptığını belirterek, Babam emekli köy korucusu. Okul çıkışları ve hafta sonları çobanlık yaparak para kazanıyorum. Ailemizin durumu iyi olmadığı için babama yük olmak istemiyorum. Bu nedenle okul harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Tek dileğim, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı canlı görmek diye konuştu.

Askerlerin kendilerini takip ettiğini bilmediklerini anlatan Serhat Ölmez de Amcamın oğlu ile çobanlık yapıyoruz. Asker değişimini canlandırmak istedik ve yaptık. Özendik o anlara. İletişim araçlarımız yok. Köyde arkadaşlarımız sosyal medyada görüntülerimizin olduğunu söyledi. İzledik, güzel görüntülerdi dedi.

Beytüşşebap Gençlik ve Spor Başkanı Kenan Adıyaman ise çobanlık yapan kuzenler Serhat ile Ramazan'ın sosyal medyadaki görüntülerini izlerken duygulandığını söyledi. Adıyaman, Anıtkabir nöbet değişimini taklit ederken, askeri üs bölgede bulunan kamera tarafından kayıt altına alınmışlar. Çocuklar örnek bir davranış sergilemiş. Çocuklarımızı en kısa sürede Anıtkabir'e götürerek, canlı bir şekilde nöbet değişimini görmelerini sağlayacağım diye konuştu.

ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI
ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI
ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI
ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI

Ramazan Ölmez, Beytüşşebap, Anıtkabir, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAKLI ÇOBANLARIN ANITKABİR NÖBET DEĞİŞİMİ TAKLİDİ BEĞENİ TOPLADI - Son Dakika
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