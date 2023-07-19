Şırnaklı Coğrafya Öğretmeni Cilo-Sat Dağları'nda Kayboldu

HAKKARİ'de pazar günü çıktıkları 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan, dün de cansız bedeni bulunan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi, gece saatlerinde Cizre'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kente gelen 18 kişilik doğasever grubu, pazar günü 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıktı. Gruptaki Kemal ve Gülay Avcu çifti ile Mehmet Aydın ve Hakime Koç, buzulların kırılması sonucu boşluğa düştü. Gruptaki diğer doğaseverler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Avcu çiftinin yeri tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarılarak helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün de kayıp Mehmet Aydın ile Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Mehmet Aydın'ın cenazesi, Hakkari 'de yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Aydın'ın cenazesi, Mir Abdal Camisi'nde kılınan namazın ardından Cizre Asri Mezarlığı'nda defnedildi.'CENNETİN EN GÜZEL BAHÇESİ SİZİN OLSUN'Cizre Dicle Anadolu Lisesi 'nde coğrafya öğretmeni olan Aydın'ın öğrencileri ve çevresince sevildiği öğrenildi. Okulun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Coğrafya öğretmenimiz Mehmet Aydın hocamızın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah 'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Aydın'ın birçok öğrencisi de paylaşıma yorum yaptı. Öğrencilerden Helin Zilan, " Baba gibi her şeyi kibarca anlattın, kimseyi kırmadın, üzmedin. Her söylediğinizin aklımızın bir köşesinde olduğunu bilin. Sizi çok seviyoruz hocam ve cennetin en güzel bahçesi sizin olsun" ifadelerini kullandı.

İsmail Elçioğlu da "Bazı dersler, sayısız yaşanmışlıklar, cevapsız sorular… Yarım kaldı, yarım kaldık" dedi.