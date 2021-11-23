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ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK - Son Dakika

ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK

23.11.2021 13:06

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Kulübü'nün 6 sporcusu, Diyarbakır'da yapılacak olan Milli takım seçmelerine katılacak.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Kulübü'nün 6 sporcusu, Diyarbakır'da yapılacak olan Milli takım seçmelerine katılacak. Sporculardan Perihan Üzen, 'Milli takım formasını giyen ilk Şırnaklı kadın futbolcu olmak istiyorum' dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümünden 3 yıl önce mezun olan Osman Sevim, memleketi Şırnak'a dönerek kadın futbol takımı kurdu. Arkadaşları Aydın Darğın ve Abdullah Bilir ile birlikte futbola ilgi duyan kızların ailelerini ziyaret edip, ikna eden Sevim, şu an TFF 3'üncü Lig 9'uncu gruptaki Cudi Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı'nda 30 futbolcuyla çalışıyor. Şampiyonluk hedefleyen takımda forma giyen Perihan Üzen, Leyla Ölmez, Aysun Ölmez, Leyla Çakar, Filiz Ölmez ve Halide Terkin, Diyarbakır'da yapılacak olan milli takım seçmelerine katılacak.

'SEN KIZSIN FUTBOL OYNAYAMAZSIN'

Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Halide Terkin, en büyük hayalinin, çevresindekilerin, 'Sen kızsın futbol oynayamazsın' sözlerine inat 'Milli takım' forması giymek olduğunu belirterek, 'Futbolu küçükken erkekler arasında oynardım. Hep dalga geçiyorlardı benimle. Sonra çalışarak takıma geçtim. 3 hocamızın desteğiyle bu yola geldim. Perşembe günü milli takım seçmeleri var. Gideceğim, inşallah seçilirim. Hocalarımızın emeğini boşa çıkarmayacağımı düşünmüyorum. Aile, ilk başta çok kötüledi. Ailem bir kızın futbolcu olmasına sıcak bakmadı. 'Bir kız futbol oynayamaz' dediler. 'Yapamazsın' dediler. Ama şu an çok iyi bir yerdeyim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem de başarımla mutlu oldu ve destekliyorlar' dedi.

'FUTBOLA ARAZİDE BAŞLADIM'

10'uncu sınıf öğrencisi Aysun Ölmez ise, 'Futbola köyde arazide başladım. Kuzenlerimle oynuyordum. Ailem önce olumsuz düşünüyordu. Sonra benim iyi olduğumu görünce desteklemeye başladılar. 3'üncü Lig'deyiz. 2'nci Lig'e çıkmak için hocalarımızla beraber savaşıyoruz. Var gücümüzle elimizden geldiği kadar en iyisini yapacağız. Futbolcu olmak isteyen kızlar varsa kesinlikle hayallerinizin peşinden koşun' diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Perihan Üzen de, 'Silopi'de yaşıyorum. Şırnak'ta okuyorum. Okulumdan dolayı buraya geldim. Futbolu burada keşfettim. 3 hocamızın bize verdiği katkılarla, verdikleri emeklerle buraya kadar geldik. Daha çok geliştik burada. Futbol oynayacağım dediğim zaman ailem bana destek verdiler. Onların desteğiyle buraya kadar geldim. Onların desteği beni daha çok başarıya götürüyor. Perşembe günkü milli takım seçmelerinde milli takım formasını giyen ilk Şırnaklı kadın futbolcu olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'KIZLARIMIZI MİLLİ TAKIMA SEÇMEK İSTİYORUZ'

Cudi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Osman Sevim, 3 yıldır takımı Şırnak'ta 2 arkadaşıyla çalıştırdığını söyledi. Kız çocuklarının da erkek çocuklarından hiçbir farkının olmadığını göstermek istediklerini belirten Sevim, şunları söyledi

Amacımız Şırnak ile İzmir'in hiçbir farkının olmadığını göstermek. Kız çocuklarımızı biraz daha yüceltmek ve mesleki anlamada da onlara meslek kazandırmak. 30 kız çocuğumuzu sahada toplayıp zor ve sıkıntılı şartlar altında bu işi yapıyoruz. Ama bu bizim için tatlı ve güzel bir telaş. Keşke 30 kızımızın yerine 300, 3 bin olsaydı. Daha çok istek olsaydı. Biz daha çok yorulsaydık. Allah nasip ederse ayın 25'inde, perşembe günü Diyarbakır'da milli takım seçmelerimiz olacak. Şırnak tarihinde ilk defa 6 kız çocuğumuzu milli takım seçmelerine götüreceğiz. Amacımız, buradaki kız çocuklarımızın her türlü şeyi yapabildiğini göstermek. Birini bile Milli takıma sokabilirsek bu bizim için büyük bir başarı ve paha biçilmez mutluluk kaynağı olacak. Kız çocuklarımızdan tek beklentimiz, çok istekli olmaları, daha çok gelmeleri ve bize başarılarıyla karşılık vermelerini istiyoruz.?

ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK
ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK

Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Futbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAKLI FUTBOLCU KIZLARIN TEK HAYALİ, MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK - Son Dakika
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