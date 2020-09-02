Şırnaklı gençler, maskenin önemini 'Empati' kısa filmiyle yansıttı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, Burhan İnal, 35 kişilik kadroyla çektiği 'Empati' adı verdiği kısa filmde, salgın öncesi maske taktıkları için dışlanan enfeksiyon hastalarına yönelik oluşan önyargıları, empatiye dönüştürdü. İnal, "Bizim mahallede maske takmak zorunda olan kanser hastası vardı. Dışarı çıkınca, ondan uzak durulup ötekileştiriliyordu. Bende buradan ilham alıp bu senaryoyu yazdım" dedi.

Şırnak'ta yaşayan Burhan İnal (32), sinemaya ilgisiyle oluşan film çekme hayalini gerçekleştirdi. İnal, koronavirüs salgının ardından hayatın bir parçası haline gelen maske kullanımının, salgın öncesinde enfeksiyon hastalarına yönelik oluşan önyargılarını konu eden 10 dakikalık 'Empati' adıyla kısa film çekti. İnal, aralarında öğretmen, mühendis, esnaf ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik kadroya yönetmenliği yaptığı filmde, maskenin önemini empatiyle yansıttı.Geçmişte maske kullanan enfeksiyon hastalarına yönelik önyargıların oluştuğunu ifade eden İnal, bu önyargılara empatinin yapılmasına dikkat çekmek için böylesi bir çalışmaya başladığını söyleyerek, "Bizim mahallede maske takmak zorunda olan kanser hastası vardı. Dışarı çıkınca, ondan uzak durulup ötekileştiriliyordu. Ben de bundan ilham alıp bu senaryoyu yazdım. Filmi tamamıyla kendi imkanlarımızla, arkadaşlarımızla, gönüllü esaslı kolektif bir biçimde çektik" dedi.