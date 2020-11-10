Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek - Son Dakika

Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek

10.11.2020 11:09

Şırnak'ta Silopi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan müzik atölyesinde eğitim alan doğuştan görme engelli Yakup Algur, hediye gitarla konser vermeye hazırlanıyor.

Şırnak'ta Silopi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan müzik atölyesinde eğitim alan doğuştan görme engelli Yakup Algur, hediye gitarla konser vermeye hazırlanıyor.

Silopi Gençlik Merkezinde açılan müzik atölyesinde bağlama, gitar ve piyano kurslarına katılan gençler, hem yeteneklerini keşfetme hem de geliştirme imkanı buluyor. Bu gençlerden biri de 16 yaşındaki doğuştan görme engelli Yakup Algur.

Müzik atölyesine başvuru yapan Algur, eğitmenlerin kendisine verdiği destekle kursa katıldı.

Bu süreçte müzik atölyesini ziyaret eden Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile tanışan Algur, kendisine talebinin sorulması üzerine gitarının olmadığını belirtti.

Kaymakam Kuruca'nın hediye ettiği gitar ile eğitimini sürdüren Algur, 1,5 ayda önemli mesafe katetti.

Algur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hediye gitarı ile konser verecek.

"Müzik öğretmeni olmak istiyorum"

Algur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Silopi Gençlik Merkezinde müzik eğitimi verildiğini duyduğunu, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından atölyeye başvuru yaptığını söyledi.

Merkezde yöneticiler ve müzik öğretmenleriyle görüştüğünü ifade eden Algur, "Ben de çalmak istiyorum hocam, hayalim gitar.' dedim. Onlar da, 'Başarırsın oğlum, yeter ki vazgeçme.' dediler. Hocalarımın sözünü dinleyip kursa devam ettim. Yaklaşık 1,5 aydır çalıyorum ve ilerleme katettik." dedi.

Algur, müzikte kendisini daha da geliştirmek istediğini dile getirerek, "Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ederim, kendisi bana gitar hediye etti. Şu an çalışıyoruz. Engelliler Haftasında inşallah bir konser vereceğim. İlk konserim olduğu için çok heyecanlıyım. Müzik öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.

"1,5 ayda üst seviyeye ulaştı"

Müzik öğretmenlerinden Rojhat Tanrıkolu, merkezde yaklaşık 3 yıldır gitar dersi verdiğini söyledi.

Bu yıl pandemiden dolayı eğitime bir süre ara verdiklerini dile getiren Tanrıkolu, aradan sonra eğitime yeniden başladıkları süreçte merkeze görme engelli öğrencileri Algur'un geldiğini belirtti.

Tanrıkolu, kendisiyle görüştüklerinde hayalinin gitar çalmak olduğunu belirttiğini anlatarak, "Onu da aramıza aldık. Şu an yüz yüze eğitim veriyorum ona. Epey ilerledi, kendisini geliştirdi. İnşallah bu hayalini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Tanrıkolu, Kaymakam Kuruca'nın her zaman arkalarında olduğunu aktardı.

Tanrıkolu, öğrencileri Yakup'un, Kuruca'nın hediye ettiği gitarla eğitim gördüğünü belirterek, "1,5 ayda hemen hemen normal bir öğrenciden üst seviyeye ulaştı. Bizi şaşırttı. Kendisi çalışkan bir öğrencimiz. Umarım bu başarısı sürer, hatta daha da gelişir." şeklinde konuştu.

Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi ise Kaymakam Kuruca'nın destek ve katkısı ile çeşitli kurslar düzenlediklerini aktararak, kursiyerleri Yakup Algur'un hediye gitarla büyük ilerleme sağladığını kaydetti.

Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek
Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek
Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek
Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Görme engelli genç hediye gitarla konser verecek - Son Dakika


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