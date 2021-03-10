Hastanın yemek borusundan çıkan 6 santimetrelik tümör Van'da tedavi edildi - Son Dakika

Yemek borusunda 6 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen Şırnaklı hasta, Van'da yapılan torakoskopik yöntemle yapılan ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta ailesiyle yaşayan 24 yaşındaki Fuat Demir'in yemek borusunda 3 ay önce tümör olduğu tespit edildi.

Doktor arkadaşının tavsiyesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvuran Demir'in tedavisine başlandı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda, Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan'ın koordinesinde hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ve Araştırma Görevlisi Dr. Abdulselam Özdemir'in gerçekleştirdiği ameliyatla Demir'in yemek borusundaki tümör ses tellerine zarar verilmeden çıkarıldı.

"Bu operasyon ilimizde ilk defa yapılıyor"

İliklerden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerinde kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hasta Fuat Demir'in yemek borusunda 6 santimetre büyüklüğündeki tümörü torakoskopik yöntemle çıkarmayı başardıklarını belirten İliklerden şunları kaydetti:

"Bu operasyon ilimizde ilk defa yapılıyor. Bu ameliyatla hasta 20 santimetreye yakın bir kesikten, daha sonra oluşacak ağrı ve enfeksiyonlardan kurtulmuş oldu. Dünya literatüründe yemek borusunda bu kadar büyüklükte bir tümörün çıkarıldığı vakaya çok az rastlanır. Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan hocamızın destekleriyle bu önemli ameliyatı ilimizde gerçekleştirdik. Kentte bu tarz ameliyatlar daha önce yapılmadığı için hastalar genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hasta ve hasta yakınlarını maddi açıdan zorluyordu. Üniversite hastanemizde bu tür ameliyatları yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Dr. Abdulselam Özdemir ise "Hastanın göğüs kafesini açmadan herhangi bir damara veya ses tellerine zarar vermeden ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Erken dönemde hasta tekrar yeme ve içmeye başladı. Hastamızı taburcu ettik." dedi.

"Sağlığıma kavuştuğu için mutluyum"

Hasta Fuat Demir ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Üç ay önce göğüs ağrısı yaşadığını, yutkunamadığını anlatan Demir, "Birçok sağlık kuruluşuna başvurdum. Endoskopi yapıldı ve yemek borumda kitle görüldü. Doktor arkadaşımın önerisiyle YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine başvurdum. Doktorlar ameliyatın riskli olduğunu söylediler. Kısa süreli de olsa buradaki doktorları tanıdım, onlara güvendim. Ameliyatım çok şükür başarılı geçti. Sağlığıma kavuştuğu için çok mutluyum." ifadesini kullandı.