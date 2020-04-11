Şırnaklı iş adamı şehit polisler için helva dağıttı - Son Dakika

Şırnaklı iş adamı şehit polisler için helva dağıttı.

İş adamı Fırat Som, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit düşen polis memurları için Cizre'de 750 kişilik helva yaptırdı.

Som'un yaptırdığı helva İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Daha sonra helva, İyçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından uygulama noktalarında görevli polislere, vatandaşlara, sağlık çalışanlarına, askerlere ve karakollarda görevli polislere dağıtıldı.



İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, iş adamı Som'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde herkesin birbiri ile dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Güner, "Bizler için anlamlı olan bu haftada teşkilatımıza yönelik gerçekleşen bu dayanışma örneğinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.