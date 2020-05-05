Şırnaklı iş adamları 10 bin maskeyi ücretsiz dağıttı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şırnak Şubesi tarafından valilik, emniyet, jandarma, Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri ve vatandaşlara 10 bin maske ücretsiz dağıtıldı.



ASKON Şırnak Şubesi kent genelinde 10 bin maskeyi ücretsiz dağıttı. ASKON Şırnak Şube Başkanı Abdurrahman Kesik, korona virüs nedeniyle kamu kurumlarına maske bağışında bulunduklarını belirterek, "Katkımız olsun istedik. Kurumlarımızın dışında Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerimizde de esnaf ve vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık" dedi. - ŞIRNAK