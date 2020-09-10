Şırnaklı kadınlar HDP binasına yürüyerek kan ve gözyaşına 'Edi bese' dedi - Son Dakika

Şırnaklı kadınlar HDP binasına yürüyerek kan ve gözyaşına 'Edi bese' dedi

Şırnak ve bölgede terör örgütü PKK'dan zarar gören kadınlar, yürüyüş yaparak HDP'ye tepki gösterdi.

Şırnaklı kadınlar HDP binasına yürüyerek kan ve gözyaşına 'Edi bese' dedi, System.String[]

Şırnak ve bölgede terör örgütü PKK'dan zarar gören kadınlar, yürüyüş yaparak HDP'ye tepki gösterdi. Kahrolsun PKK sloganları atan kadınlar, kan ve gözyaşına 'Edi bese' dedi. Grup adına açıklamayı, 6 yıl önce dağa çıkan ve 8 gün sonra kaçan kadın okudu.

Şırnak Yeni Mahallede bir araya gelen kadınlar, Şırnaklı kadınlardan kan ve gözyaşına 'Edi bese' yazısının yazıldığı pankartla HDP binasının önüne kadar yürüdü. Sık sık 'Kahrolsun PKK' ve 'İşbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan grup, HDP binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı dağdan kaçan kadın okudu

Şırnaklı kadınlar adına açıklamayı, 6 yıl önce dağa çıkan ve 8 gün sonra kaçan S.A. okudu. S.A., "40 yıla aşkın bir süredir Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'nın uyguladığı kan, gözyaşı, baskı, zulüm politikasına bu bölgenin anneleri, kadınları ve genç kızları olarak dur demek, siyasi uzantısı HDP'nin üst yetkilileri tarafından kadına yapılan istismar olaylarına tepki göstermek ve safları sıklaştırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP en çok zararı biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Daha hayatlarının baharında kandırdıkları gençleri dağa götürerek anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle baş başa bırakmıştır. Her nedense şimdiye kadar 'Kürt anneleri' diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler, evlatlarını isteyince 'Kürt anneleri' unvanlarını kaybettiler. Peki soruyoruz neden? Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet, tek bayrak var. Çukur teröründe evleri yıkılan, mağdur olan, hayatını kaybeden yine bölge halkıydı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den evlerimizin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duyduk mu? Tabi ki duymadık. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP kadınları ön saflara sürerek sözde onlara değer verdiğini zannediyor, hatta kendi içlerinde gayrı resmi eşbaşkanlıklar veriyor, peki son zamanlar da çıkan kendi milletvekilleri ve yöneticilerinin kadına yönelik taciz olaylarına niye 3 maymunu oynadı, neden bir açıklama yapmadı? Peki size bir soru daha soruyoruz 17 yaşında olan kız çocukların elinden kalem alıp, silah veriyorsunuz, o kadın cinayeti değil midir? Kadına verdiğiniz değer ortadadır. Geçmişten bugüne kadar binlerce Kürt, sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Neredeyse gün yok ki bu topraklara kan akıtmadınız. Tam bundan 25 yıl önce 8-9-10 Eylül tarihleri arasında 1995 yılında Uludere ilçesi Bulakbaşı köyünde 9 vatandaşımızı katlettiniz. Amaçları sadece çalışarak helal ekmeklerini kazanmak olan 4 işçiyi Cudi'de katlettiniz. Yeni Aslanbaşer ve Geçitboyu köylerinde çobanlarımızı katlettiniz. Onlar Kürt kökenli sivil değil miydi? Dağlarımızda ve şehirlerimizde yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. ATM sırasında şehit edilen astsubayımız, uykudayken şehit edilen polislerimiz, güvenlik koruyucularımız ve öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen Nurettin Yılmaz, Eren Bülbül'den ne istediniz? Üstelik bunları yaparken de sözde Kürtleri savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız" dedi.

"PKK ve HDP, birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaret"

PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP'nin birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaret olduğunu aktaran S.A., şöyle devam etti:

"Bu eylem PKK ve siyasi uzantılarının zulmüne başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Kadınlar artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Kadınlarımızı Kandil'den kopararak özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı PKK'dan kopararak özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı HDP'den kopararak özgürleştirmek lazım. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerinizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun ve annelerinizin dinmeyen gözyaşlarına çare olun, hayat suyu olun. Kimsenin maşası olmayın, Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını lanetliyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi ortadadır. Bu bağlamda Diyarbakır annelerinin cesaretini kutluyoruz. Kalbimiz ve insanlığımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Her ortamda barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından dem vuranlar, duyun ve bu sese kulak verin. Bu anaların sesi, tüm milletin sesidir. Bu teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir. Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak. Görmüş olduğunuz bu Kadın topluluğu Terör Örgütü PKK ve Siyasi uzantısı olan HDP'den yıllardır gördüğü her türlü zarara artık 'Edi bese' diyor. Son olarak diyoruz ki, bundan sonra her hafta yüreği yanan Şırnaklı kadınlar olarak buraya gelip sizlere hesap soracağız. Kandırarak aldığınız tek bir genç kalmayıncaya kadar haklı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."

Kadınlar yapılan basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı. - ŞIRNAK

Halkların Demokratik Partisi, Terör Örgütü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnaklı kadınlar HDP binasına yürüyerek kan ve gözyaşına 'Edi bese' dedi - Son Dakika

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