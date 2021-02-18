Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemine 24'üncü haftada yoğun karda devam etti - Son Dakika
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Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemine 24'üncü haftada yoğun karda devam etti

18.02.2021 15:28

Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemine 24'üncü haftada yoğun karda devam ettiŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 24'üncü haftada yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemine 24'üncü haftada yoğun karda devam etti

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 24'üncü haftada yoğun kar yağışı altında sürdürdü. Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğluna seslenerek, "Babası kahrından ölmek üzere, 3 defa anjiyo oldu. Seni çok özledim oğlum, geri gel" dedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP İl binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK", "Tırnakçı HDP", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak,şöyle konuştu:

"Ben oğlum için HDP'nin önüne geliyorum. Oğlum dönene kadar, ben buraya gelmeye devam edeceğim. Allah korkuları yok mu? Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Yeter artık, ne hakları var bize bunu yapmaya. Kurban bayramında benim oğlumu alıp götürdüler. Yapabilen varsa oğlumu getirsin. Oradaki zalimler çocuğumu getirsin. Milletin çocuklarını götürenlerin Allah belasını versin. Oğlum Metin; neredeysen gel annene. Ben biliyorum ki çocuğum fırsat bulduğunda bana gelecek. Oğlum kendi isteğiyle gitmedi oraya. Oğlumu kaçırıp götürdüler. Seni çok özledim oğlum geri gel. Babası kahrından ölmek üzere, 3 defa anjiyo oldu. Oğlum babasının yanına gelsin artık yeter."

Kaynak: DHA
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Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

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