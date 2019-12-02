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Şırnaklı kadınlar, hem öğreniyor hem de kazanıyor

6 saat önce

Şırnak genelinde açılan Aile Destek Merkezleri sayesinde kadınlar, meslek öğreniyor aynı zamanda aile bütçelerine ekonomik katkı da sunuyorlar.

Şırnaklı kadınlar, hem öğreniyor hem de kazanıyor, System.String[]

Şırnak genelinde açılan Aile Destek Merkezleri sayesinde kadınlar, meslek öğreniyor aynı zamanda aile bütçelerine ekonomik katkı da sunuyorlar.


Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde Aile Destek Merkezine giden 80 kadın unutulmaya yüz tutan meslekler arasında bulunan kilim dokumacılığı mesleğini öğrenip gelecek nesillere aktarmak için eğitim görüp kilim dokuyor. Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan Şenoba Aile Destek Merkezinde birçok alanda ürünler yapan kadınlar, hem kendileri kilim dokumacılığı mesleğini öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Şenobalı kadınların dokuduğu sanatsal ve estetik değeri olan kilim dokumacılığı mesleğini gelecek nesillere aktarmak için genç kızlar yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça zor ve meşakkatli olan kilim dokumacılığını öğrenmek için kursa gelen kadınların azmi göz dolduruyor.


Şenoba Aile Destek Merkezi Kilim Hocası Rahime Bilen, "Şenoba Aile Destek Merkezinde 6 bölümde kurs açıldı. Ben kilim hocası olarak görev yapıyorum. Yöremizde unutulmaya yüz tutmuş küçük aksesuar şeklinde heybeleri, kilimleri ve hediyelikleri yapıyoruz. Özellikle pano ve hatıra şeklinde yapıyoruz. Burada 80 bayan arkadaşımız çalışıyor. Burada hem kendileri kazanıyor, hem de kilim dokumayı öğreniyorlar. Burada aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Eski dönemlerde kullanılan ürünlerin yaşatılması adına güzel çalışmalar yapıyoruz. Bize çok sayıda sipariş veriliyor. Heybeler, çeşitli aksesuarlar isteniliyor. Çok seviliyor özellikle unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi. Bizde çalışarak onları yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Uludere, Şenoba, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:34 Kaynak: İHA
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