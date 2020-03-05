Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika

Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Şırnak'ta kadınlar tarafından, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Şırnak'ta kadınlar tarafından, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ve AK Parti il Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Şırnaklı kadınlar olarak günlerdir şehitler için dua ettiklerini belirterek, "Şehit annelerimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Biz Şırnak'tayız, ama bizim yüreğimiz ağlıyor. Gözyaşı döküyoruz. Eğer gerekiyorsa vatanımız için, toprağımız için şehit olmaya hazırız. Bütün Şırnaklı kadınlar olarak, Kürt kadınları olarak onlara dua ediyoruz. Sınıra gidilmesi gerekiyorsa, Şırnaklı kadınlar olarak sınıra gitmeye hazırız. Allah ülkemizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.Program sonunda kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Şırnak, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:30:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]