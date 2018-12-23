Son Dakika Haberleri: Şırnaklı Kızlar Geziye Gönderildi

Şırnaklı Kızlar Geziye Gönderildi

4 saat önce

Şırnak Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi ve SODES'in ortak girişimleri ile başlatılan, "Gelişen Şırnak'ın Hünerli Kadınları Projesi" kapsamında çok sayıda genç kız Antalya ve Nevşehir'e kültür gezisine gönderildi.

Şırnaklı Kızlar Geziye Gönderildi, System.String[]
Şırnak Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi ve SODES'in ortak girişimleri ile başlatılan, "Gelişen Şırnak'ın Hünerli Kadınları Projesi" kapsamında çok sayıda genç kız Antalya ve Nevşehir'e kültür gezisine gönderildi.

Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu ile birlikte hayata geçirilen sosyal ve kültürel projeler kapsamında daha önce de çok sayıda öğrenci, ülkenin değişik illerine geziye gönderilmiş ve il dışına çıkma imkanı olmayan öğrencilerimizin ülkemizin farklı tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini keşfetme, tanıma ve görmelerine imkan sağlanmıştı. Yine bu kapsamda, Belediye ve SODES tarafından sosyal hayata adaptasyonu arttırmak ve iş hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen kurs ve projelerde başarılı olan çok sayıda genç kız; ülkemizin tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle zengin illerinden olan Antalya ve Nevşehir'e kültür gezisine gönderildi. Üç gün sürecek olan gezide, genç kızlar ülkemizin farklı tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulacak. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:54 Kaynak: İHA

Antalya, Şırnak, Nevşehir, Genç, Güncel
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