Köy muhtarı, bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü - Son Dakika
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Köy muhtarı, bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü

28.03.2022 11:01

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, köy çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hizmet bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, köy çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hizmet bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü.

Kayaboyun köyünde 3 yıldır muhtarlık yapan Hakan Vural, 2 yıl önce 95 metrekarelik hizmet bürosunun 60 metrekaresini, kitap sevgisi aşılamak için köy çocuklarına tahsis etmeye karar verdi.

Vural, büroda dizayn ettiği kütüphaneye kentteki iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaklaşık 3 bin kitap kazandırdı.

Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeleri için kütüphaneyi çocukların kullanımına sunan Vural, okuma sevgisini teşvik etmek için zaman zaman kampanyalar da düzenliyor.

Muhtar Vural, bu duyarlılığıyla öğrencilerin gönlünü, köyde yaşayan vatandaşların da takdirini kazandı.

Kitap desteği sunanların isimleri kütüphanede yaşatılıyor

Vural, AA muhabirine, muhtarlık hizmet bürosunun yarısından fazlasını kütüphaneye dönüştürdüğünü söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ülkenin dört bir yanından kitap desteği aldığını dile getiren Vural, "Bu duyarlı insanlarımızın isimlerini yaprak şeklinde hatıra olarak asarak dilek ağacımızda yaşatıyoruz. Kütüphanemizde her yaşa uygun kitaplarımız mevcut. Şu an yaklaşık 3 bin kitabımız var." dedi.

"Günde bir kitap bitiren öğrencilerimiz var"

Vural, "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer" atasözünü anımsatarak, teknolojik gelişmelerin kitap okumaya ilgiyi azalttığını, köy çocuklarını teşvik etmek için zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediğini belirtti.

Kütüphane Haftası'nı fırsat bilerek 2 ay önce bir kampanya başlattığını anlatan Vural, "En çok kitap okuyanlara tablet ve eğitici oyuncaklar hediye ediyoruz. Öğrencilerin öğretmenleriyle de irtibatlı bir şekilde çalışıyoruz. Kampanyalarımızın amacına ulaştığını düşünüyorum. Günde bir kitap bitiren öğrencilerimiz var. Okumalarının geliştiğini, derslerinde başarılı öğrencilerin olduğunu duyuyorum. Bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.

"Kitap okuma derslerimize de katkı sağlıyor"

Öğrencilerden Esra Tutuş, kampanya ile 2 aydır kütüphanedeki kitaplardan okuduğunu, özetini çıkardığını söyledi.

2 ayda okuduğu 35 kitapla kampanyanın birincisi olduğunu, tablet kazandığını belirten Tutuş, "Okuduğum kitaplar sayesinde okumamın geliştiğini fark ettim. Kütüphanede istediğimiz kitaplara ulaşabiliyoruz. Okuduğumuz kitapların faydalarını görüyoruz. Kitap okuma, derslerimize de katkı sağlıyor. Muhtarımıza tablet hediyesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Severek ve yarış içinde kitap okuyorlar"

Velilerden Şahiye Ediz, kütüphanenin, çocuklarının okumasına ve derslerine olumlu yansıdığını anlattı.

Muhtar Vural'a teşekkür eden Ediz, "Kitap okumak televizyon izlemekten daha iyi. Çocuklarımız kitap okuyorlar. Muhtar hediye verdiği için severek ve yarış içinde kitap okuyorlar. Biz de bundan memnunuz." dedi.

Metin Tutuş ise kütüphanede başlatılan kampanya sayesinde çocukların, ellerinden kitapları düşürmediklerini belirtti.

"Çocuklarımızın kitap okumalarında farklılık görüyoruz. Derslerinde de gelişimleri fark ediliyor. Buraya gelip kitap alıp, okuyup daha sonra ikincisini alıyorlar. Kitap okumanın onlara katkısı çok oluyor." diyen Tutuş, muhtar Vural'a bu hizmetinden dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

Köy muhtarı, bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü
Köy muhtarı, bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü
Köy muhtarı, bürosunun bir bölümünü kütüphaneye dönüştürdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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