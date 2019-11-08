Şırnaklı öğrenciler, idollerinin hayatlarını kitaba döktü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde eğitim gören öğrenciler, idol olarak belirledikleri 31 bilim insanı ile kendi hayatlarını anlatan '21'inci yüzyıl bilim idollerimiz' adıyla kitap yazdı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyündeki ortaokulda eğitim gören öğrenciler, 2016 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başlayan Ramazan Teker'in girişimiyle, '21'inci yüzyıl bilim idollerimiz' adıyla kitap yazarak, idollerinin yolunda gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

ULUDERELİ ÖĞRENCİLER, NASA 'DA ÇALIŞAN BİLİM İNSANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kitabın, din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında 'geçmişten günümüze bilim idollerimiz' konusuyla ortaya çıktığını anlatan öğretmen Ramazan Teker, " Farabi , İbni Sina bizim bildiğimiz ve herkesin az da olsa aşina olduğu isimler. Ben bunu ders bağlamından çıkarıp biraz genişletmek istedim. Bu çocuklara ne versen alacak. Zeka kapasitesine ve özgüvene sahip oldukları için böyle bir şey yaptık. Aziz Sancar , Betül Kaçar gibi, ülkemizde, yurt dışında bizi temsil eden, NASA'da çalışan insanlar olsun istedik. Bu insanları örnek olarak öğrencilerime sundum. Sınıfta sunum yapsınlar dedik. ve bu sunumları kayda alıp, sosyal medya üzerinden paylaştım. Bunu gören bilim insanları bize güzel dönüş yaptılar. Bazıları öğrencilerimizle görüştü. Buradaki öğrenciler, NASA'da çalışan bilim insanlarıyla iletişime geçtiler. Yazdığımız kitapta 31 bilim insanın hayatı yer alıyor" dedi.

ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz'ü kendisine idol seçen öğrencilerden Narin Encu, "Ben bilim insanlarına bakarken Bilge Demirköz ve onun hayatını kendime örnek aldım. Onun hayatından ilham aldım. Kendi hayatımı ve onun hayatını iki kapak arasına yazdım" dedi.

Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi'nde hücrelerin manyetik özelliklerinden faydalanarak hastalıklı hücreleri tespit edebilen bir cihaz üzerinde çalışan Gözde Durmuş'u idol seçen Gülizar Encu, "Doktor olmak benim küçüklükten beri hayalim. Doktor olunca insanları iyileştirmek istiyorum. Onlara iyi şeyler yapmak istiyorum. Hastalıkların önüne geçmek istiyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin, kitapta hayatlarını yazdıkları bazı isimler ise şunlar: