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Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi - Son Dakika

Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi

23.11.2021 09:50
Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi

Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık tarafından bir grup öğrenci geziye gönderildi.

Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık tarafından bir grup öğrenci geziye gönderildi. Gezi kapsamında öğrenciler, Ankara, Şanlıurfa ve Mardin'de tarihi yerleri gezdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencilerini geziye gönderen İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, gezi dönüşü öğrencileri makamında ağırladı. İlk defa Şırnak dışına çıkan 8'inci sınıf öğrencileri, tarihi yerleri gezme fırsatı yakaladı.

Şanlıurfa'da Göbekli Tepe, Mardin'de Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, turistlerle beraber halay çekti. Öğrencilerden Baran Durmuş, gezi boyunca çok eğlendiğini söyledi. Durmuş, "Çok güzel geçti. Her yeri dolaştık, tarihi yerleri gördük, kaymakamımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Berat Durmuş ise ilk defa Şırnak dışına çıktığını söyledi. Durmuş, "Hiç dışarı çıkmamıştım. Şimdi her yeri gezdik. Güzel bir gezi oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

5 günlük gezi turu sonrası Beytüşşebap ilçe kaymakamını ziyaret eden öğrenciler, Kaymakam Hasan Uğuz'a teşekkür etti.

Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi
Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi
Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi
Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi

Beytüşşebap, Hisarcık, Mardin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi - Son Dakika


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