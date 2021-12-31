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Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı - Son Dakika

Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı

31.12.2021 10:02

Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı Şırnak'ın Uludere İlçesinin Şenoba İmam Hatip Nurettin Asan Lisesi öğrencileri, yıl boyu okula gelip yörede herhangi bir sosyal etkinliğin olmamasından kaynaklı oluşan stresi azaltmak ve öğrencilere farklı bir bakış açısı sağlamak amacıyla okulda dönem...

Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere İlçesinin Şenoba İmam Hatip Nurettin Asan Lisesi öğrencileri, yıl boyu okula gelip yörede herhangi bir sosyal etkinliğin olmamasından kaynaklı oluşan stresi azaltmak ve öğrencilere farklı bir bakış açısı sağlamak amacıyla okulda dönem sonu etkinlikleriyle tiyatro ile buluştu.

Şenoba İmam Hatip Nurettin Asan Lisesinde her yıl düzenli olarak yapılan etkinliklerde bu yıl okulun konferans salonunda Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve İlçe Şube Müdürlerinin katılımıyla, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi, münazara, yöreye ait yöresel giyim ile halk oyunları sergilendi. Etkinliğin bitmesinin ardından okulda farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler dağıtılıp tebrik edildi. Etkinlik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğin yapılma amacı öğrencilerin yıl boyu okula gelip yörede herhangi bir sosyal etkinliğin olmamasından kaynaklı oluşan stresi azaltmak ve öğrencilere farklı bir bakış açısı sağlamak olduğu belirtildi.

Okulun edebiyat öğretmeni ve etkinlik koordinasyonunu Cemiler Benek, okulda her sene düzenli olarak yaptıkları dönem sonu etkinliklerinin iki amacı olduğunu söyledi. Birinci amacı yıl dönem boyunca okulda çok vakit geçiren öğrencilerin gerek sınavlarda gerekse derslerden kaynaklı oluşan streslerini bir nebzede olsa azaltma, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortamlar hazırlamak olduğunu ifade eden Benek, "Kendilerini daha iyi ifade edebilecekler. Hem okulda hem de okul dışında kendilerini geliştirebilen, sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü bunun farkındayız ki gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin gerek sanatsal gerek sportif olsun, kültürel faaliyetler olsun öğrencilerin akademik performanslarına olumlu yönde etki ettiğinin farkındayız. Bu yüzden bu çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu dönem sonu etkinliklerimizde özellikle kadını anlatan bir tiyatroya yer verdik ve yine dünyada güncel bir konu olan nükleer santrallerin yapımı gerekli mi, gereksiz mi konulu bir münazaraya değindik. Müzik dinletilerimiz var, şiir dinletilerimiz var bunun dışında yöremizi tanıtmak amacıyla unutulan ve halı hazırda var olan bazı halk oyunlarımızı kültürel yöreye ait giyim kuşamla derledik bunları sizlere sunmak istiyoruz" dedi

Hayali Tiyatrocu olmak olan okulun tiyatro grubunda da bulunan Rabia Babat, "Ben tiyatro ve münazara konularında yer almaktayım. Özellikle tiyatroda bulunduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü ilerideki hedefim tiyatrocu olmak bu şekildeki imkanlar doğrultusunda. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için okulumuzun bizlere böyle imkanlar tanıması, böyle etkinliklerin yapılması bizler için çok önemli. Bu şekilde her anlamda kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. Tiyatroda olmamız sahne heyecanını sahnede nasıl yaşamamız gerektiği deneyimi yaşadığımız için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı
Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı
Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı

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İmam Hatip, Hisarcık, Uludere, Şenoba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnaklı öğrenciler tiyatroda sahne aldı - Son Dakika


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