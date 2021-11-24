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Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor - Son Dakika

Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor

24.11.2021 11:04
Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Dağdibi köyünde, mezun olduğu okulda müdürlük yapan Hakkı Sak, öğrencileri mutlu etmek için köy köy gezip müzik dinletileri sunuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Dağdibi köyünde, mezun olduğu okulda müdürlük yapan Hakkı Sak, öğrencileri mutlu etmek için köy köy gezip müzik dinletileri sunuyor.

13 yıl önce mezun olduğu Dağdibi İlkokulu/Ortaokulunda 2 yıldır müdürlük yapan sınıf öğretmeni 28 yaşındaki Sak, çevresinde müziğe olan tutkusu ile tanınıyor.

Yanından gitarını eksik etmeyen Sak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak, onlara moral ve motivasyon sağlamak için yollara koyuldu.

Bir yılda 19 köyü ziyaret eden Sak, 32 okulda öğrencilerle buluştu, onlara gitar çaldı, şarkılar söyledi.

Sak'ın hedefi Şırnak'ın tüm köy okullarına ulaşmak.

"Amacım gönüllerini ve zihinlerini müzikle ferahlatmak"

Sak, AA muhabirine, müziğe olan aşkını köy öğrencilerine aşılamak ve öğrencilere moral vermek, onları motive etmek için bir yıldır uğraş verdiğini söyledi.

Okul idareciliğinin yanı sıra okulun müzik öğretmeni ile öğrencilere gitar, saz ve melodika dersleri de verdiğini belirten Sak, okulda Uludere Kaymakamlığı destekleriyle açılan müzik sınıfında kurs ve derslerin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Sak, köylere giderek öğrencilere gitarıyla müzik dinletisi sunduğunu anlatarak, "Fırsat buldukça köy okullarında öğrencileri eğlendirmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar 19 köy okulu ve 32 okulda müzik dinletisi gerçekleştirdim. Amacım pandemi nedeniyle sıkılan öğrencilerin gönüllerini ve zihinlerini müzikle ferahlatmak, onlara ışık olmak, vakitlerini daha eğlenceli hale getirmektir." dedi.

"Gittiğim köylerde öğrencilerin yazdığı şiirleri besteleyip, o hikayeleri toplayıp kitaplaştırmak istiyorum." diyen Sak, köylerdeki müzik dinletilerini sosyal medya hesabından paylaştığını, gören okulların müzik dinletisi sunması için talepte bulunduğunu aktardı.

Sak, "Onların yüzündeki sevinç her şeye değer. Şırnak'a bağlı tüm köylere ulaşmak, müzik dinletisi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Yemişli Umut Işığı İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Enes Furkan Sezgin ise Hakkı Sak'ı sosyal medyadan gördüklerini, kendi okullarına da davet ettiklerini belirtti.

Sak'ın sunduğu müzik dinletisi ile öğrencilerin hoş vakit geçirdiğini anlatan Sezgin, "Hem biz hem de öğrenciler için farklı ve güzel bir etkinlik oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler öğrencilerin kaynaşmaları ve salgının etkisini azaltmak adına çok güzel. Hakkı hocanın bu farkındalığı oluşturması öğretmen olarak bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Öğrenciler mutlu

Yemişli Umut Işığı İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerinden Nisanur Sağım ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Hocalarımız bize sürpriz yaptılar. Hakkı hoca bize gitar çaldı, beraber şarkı söyledik. Güzel bir gün geçirdik." dedi.

Delila Sak da okulda verilen müzik dinletisinden çok mutlu olduğunu anlatarak, "Hocamız geldi, okulumuzda bize gitar çaldı, beraber parçalar seslendirdik. Çok eğlenceliydi, çok mutlu olduk. Güzel bir gün geçirmemize vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor
Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor
Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor
Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor
Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor

Uludere, Şırnak, Müzik, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnaklı okul müdürü gitarıyla köy köy gezip öğrencilere müzik dinletisi sunuyor - Son Dakika


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