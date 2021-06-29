Şırnaklı sporcular, Türkiye Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporcular, 4-14 Temmuz'da Sakarya'da yapılacak Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sporcular, 4-14 Temmuz'da Sakarya'da yapılacak Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda, antrenör Hüsnü Ersarı yönetiminde yaklaşık 6 aydır hazırlık yapan sporcular, Sakarya'da gerçekleştirilecek şampiyonada kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na, Silopi'den 5 sporcu katılacak. Antrenör Hüsnü Ersarı, hedeflerinin şampiyonadan madalyalarla dönmek olduğunu söyledi. Sporcularına çok güvendiğini aktaran Ersarı, "Onlar bölgemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadesini kullandı. Sporculardan Murat Salcuk ise her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını anlatarak, amacının Şırnak'ı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi

Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu