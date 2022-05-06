Şırnaklı yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika
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Şırnaklı yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği

06.05.2022 11:48
Şırnaklı yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği

Şırnak'ta, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği sunulacak.

Şırnak'ta, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği sunulacak.

???????Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hurşit Acar, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İdris Sanrı, veteriner hekimler ile ziraat mühendislerin katılımıyla düzenlenen toplantıda bir süredir hazırlıkları sürdürülen proje ile ilgili son aşamanın değerlendirildiği bildirildi.

Proje kapsamında, Şırnak'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla geçen yıl Valilik ve Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandığı hatırlatılan açıklamada, protokol kapsamında Ziraat Bankası tarafından şartları uygun olan her bir yetiştiriciye 150 bin lira, 84 ay vadeli ve 100 bin lirası faizsiz kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, projeden yararlanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan 900 üreticiden başvuru alındığı aktarılan açıklamada, bu ay içerisinde başvuru sahiplerine teslimat yapılmaya başlanacağı, kentin iklim ve coğrafyasına uygun türlerden oluşan 100 bin koyunun yetiştiricilere verileceği kaydedildi.

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Ali Hamza Pehlivan, Murat Ekinci, Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnaklı yetiştiricilere 100 bin küçükbaş hayvan desteği - Son Dakika


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