ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU - Son Dakika
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ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU

31.03.2022 15:11
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU

TÜRKİYE'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Şırnaklıklar, yüzlerce yıldır sürdürülen geleneksel etkinlikle, baharın gelişini her yıl mart ayında Balveren beldesinde Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde bir araya gelerek kutluyor.

TÜRKİYE'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan Şırnaklıklar, yüzlerce yıldır sürdürülen geleneksel etkinlikle, baharın gelişini her yıl mart ayında Balveren beldesinde Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde bir araya gelerek kutluyor. Bu ayki büyük kazanlarda pişirilen yemeklerin yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizildiği, çok sayıda kişinin katıldığı, halayların çekildiği etkinlik havadan da görüntülendi.

Şırnaklılar, her sene geleneksel 'Adarok' etkinliği için Cudi Dağı ve Bestler Dereler arasında kalan Besta bölgesinde buluşuyor. Yüzlerce yıldır mart ayının ikinci haftasında sürdürdükleri etkinliği bu yıl yoğun kar yağışından dolayı mart ayının sonunda düzenleyen Şırnaklılar, büyük tencerelerde yaptıkları yemekleri yüzlerce metre uzunluğundaki sofraya dizdi. Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, aynı sofrada buluşarak, geçmişi yad edip, baharın gelişini halaylar çekerek, kutladı. Bir günlüğüne de olsa şehir hayatından uzaklaşan bölge sakinleri doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

'ATALARIMIZIN GELENEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yüzyıllardır dedelerinden kalan bu mirası devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Nurettin Atak, "Biz her yıl bahar ayında buraya geliriz, toplanırız. Bu bizim eski adetlerimizden bir tanesidir. Atalarımızın daha önce bir araya geldiği, daha önce onların da yaşattığı bir gelenektir. Biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanların bir araya gelmesi, sohbet etmesi, oyun oynamaları, kaynaşmaları, muhabbet etmeleri, sevgilerini paylaşmaları için bir araya gelip bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza da miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Onlara da bu adetleri öğretmeye gayret gösteriyoruz. Buraya gelip oyunlar oynuyoruz. Atalarımızın oyunlarını oynamaya çalışıyoruz" dedi.

Feyzullah Artuç da, "Yıllardır bu bölgeye geliyoruz. Burada ziyafet veriyoruz. Çevre köyleri de yabancı misafirleri de davet ediyoruz. Burada yemek dağıtıp pişiriyoruz. Burada çeşitli oyunlar oynuyoruz. 'Adarok' baharın başlangıcı demek. Nevruz'un bir eşi olarak kullanılır bu bölgede" diye konuştu.

ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU
ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞIRNAKLILAR GELENEKSEL BAHAR ETKİNLİĞİ 'ADAROK' İÇİN BULUŞTU - Son Dakika
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