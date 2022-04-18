Şırnaklılar kampanya ile 8 ayda 499 bin kitap okudu - Son Dakika

Şırnak'ta başlatılan "Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyası"na katılan öğrenciler, veliler ve kamu personeli, 8 ayda 499 bin 672 kitap okudu.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler, veliler ve kamu personeline kitap sevgisini aşılamak amacıyla 8 ay önce "Şehr-i Nuh Kitap Okuma Saati Kampanyası" başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğrenciler ve velilerin yanı sıra kent genelindeki okulların müdürleri, öğretmenler ve kamu kurumlarında görevli idareci ve personel, günün belirli saatlerinde kitap okumaya başladı.

Kampanyaya katılan 350 okuldan 98 bin 914 öğrenci bu sürede 353 bin 972, veliler 101 bin 401, kamu personelleri ise 44 bin 299 kitap okudu.

Vali Pehlivan da çocuklarıyla kampanyaya dahil oldu

Vali Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kentteki eğitim düzeyini ve öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla "Duy Beni (Düşün-Uygula-Yaşat) Projesi" kapsamında "Şehr-i Nuh Okuma Saati" başlığı altında başlattıkları kampanyanın çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin, öğretmenler rehberliğinde, veli ve kamu personelinin kampanyaya dahil olması ve haftalık okuma saatlerinin belirlenmesiyle projenin hedefine ulaştığını anlatan Pehlivan, kendisinin de fırsat buldukça çocuklarıyla kampanyaya dahil olup kitap okuduğunu belirtti.

Kitap okumanın önemi ve değerinin tartışılmaz olduğuna dikkati çeken Pehlivan, gençlerin, öğrencilerin akademik başarıların daha üst seviyeye çıkmasında kitap okumanın önemli bir yer tuttuğunu anlattı.

Yapılan proje ve kampanyalarla bu seviyeye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Pehlivan, bunların devamını sağlamak için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

"Tıp fakültesine geçen yıl 57 öğrencimiz girdi"

Eğitimde başarı seviyesini artırmaya yönelik sürdürülen projelerden elde edilen neticelerin sevindirici olduğunu anlatan Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki yıllarda 3-5 öğrencinin kazandığı tıp fakültesine geçen yıl 57 öğrencimiz girdi. Pek çok öğrencimizi mühendislik, hukuk fakültelerine gönderdik. Okul, veli, öğrenci ve öğretmen iletişimini ve iş birliğini önemsiyoruz. Projeler, kitap okuma kampanyaları, kurslar, sosyal ve kültürel faaliyetler artış gösteriyor. Bu artış da öğrencilerin başarı düzeylerine katkı sağlıyor. Her geçen gün ivme yukarıya doğru gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor. Gençler bizim geleceğimiz. İnşallah bu çıta daha da yükselecektir."

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de projeyi çok yönlü ele alarak her gün bir okulun faaliyetini sosyal mecralarda paylaşarak canlı tuttuklarını söyledi.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Okuma kültürünün geliştirilmesi, ilin akademik başarısını da doğrudan ilgilendiren bir konu. Şırnak olarak okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığını anlatmayı çocuklarımıza bu temel becerileri kazandırmayı bir görev olarak kabul ediyor ve çalışmalarımız bu doğrultuda devam ettiriyoruz."

"Kitap okuma kampanyalarına desteklerimizi sürdüreceğiz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise kurum olarak kampanyaya iştirak ettiklerini, öğle arasında 30-40 dakikalık sürelerde personelin kitap okuma faaliyetine katıldığını dile getirdi.

Kuruma gelen 1000'in üzerinde kayıtlı öğrencinin 8 bin 500 kitaplı kütüphanelerinde "okuma halkası"na katıldığını anlatan Ayar, "Toplum ne kadar kitap okursa, birçok konuda duyarlı ve hassas olacağını faydalı bireyler olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Her daim kitap okuma kampanyalarına desteklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Gündoğdu Mahallesinde yaşayan 5 çocuk babası Mesut Çevik, ailece kitap okumayı sevdiklerini ve kampanyayı desteklediklerini ifade etti.

Kitap okumanın öğrencinin derslerinde büyük etkisi olduğunu gözlemlediklerini belirten Çevik, eğitimin birinci temelinin okumak olduğunu, eğitim ve kitap okuma sevgisinin çocuklara anne ve babadan geçtiğini anlattı.

İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sebahat Osal da belli günlerde öğretmenlerle kitap okuduklarını belirterek, "Bu okumalar derslerimize çok olumlu yansıyor. Evde de en az bir saat ailemizle beraber okuyoruz." diye konuştu.???????