Şırnaklılar "Kitap seni çağırıyor" kampanyasıyla 2 ayda 45 bin kitap okudu - Son Dakika

Şırnaklılar "Kitap seni çağırıyor" kampanyasıyla 2 ayda 45 bin kitap okudu

13.01.2021 11:01
Şırnaklılar

Şırnak'ta başlatılan "Kitap seni çağırıyor" kampanyasına katılan öğrenciler, veliler ve kamu personeli 2 ayda 45 bin 203 kitap okudu.

Şırnak'ta başlatılan "Kitap seni çağırıyor" kampanyasına katılan öğrenciler, veliler ve kamu personeli 2 ayda 45 bin 203 kitap okudu.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde öğrenciler, veliler ve kamu kurumu personeline yönelik kitap sevgisi aşılamak için, 2 ay önce "Kitap seni çağırıyor" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında öğrenciler ve velilerin yanı sıra kent genelindeki okulların müdürleri, öğretmenler ve kamu kurumlarında görevli idareci ve personel, günün belirli saatlerinde kitap okumaya başladı.

2 ayda öğrenciler 31 bin 872, veliler 7 bin 851, kamu personeli 5 bin 480 kitap okudu.

"Amacımız gençlerimizi, ailelerimizi daha iyi bir hayata taşıyabilmek"

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, AA muhabirine, kent genelindeki öğrencilere yönelik kitap okuma kampanyası başlattıklarını, kampanya ile öğrencilerin yanı sıra ailelerine ve kamu personeline de kitap okuma sevgisi aşılamak, onların da bilgi düzeyini artırmak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle öğrencilerin okullarından uzak kaldığını dile getiren Şener, uzaktan eğitim sürerken aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını da artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Şener, günün belirli saatlerinde hem öğrencilerin hem de kamu çalışanlarının kitap okuduğunu, okudukları kitapların özetini ilgili kişilere aktardıklarını belirterek, okunan kitapların daha sonra okuyucular arasında takas edildiğini bildirdi.

Kampanyada Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan kitapların okunduğunu ve bu konuda büyük hassasiyet gösterildiğini kaydeden Şener, "Kitap okuyan bireylerin kişisel gelişimi ve kendini ifade etmeleri daha fazla oluyor. 2 aylık süreçte okunan kitap sayımız 45 bin 203. Amacımız Şırnak'taki gençlerimizi, ailelerimizi daha iyi bir hayata taşıyabilmektir." diye konuştu.

Kitap okuyanlar kampanyadan memnun

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde personel Recep Ergin, her gün 14.30-15.15 saatlerinde kitap okuduklarını belirterek, kampanyayı çok olumlu bulduklarını söyledi.

"Kitap okuma alışkanlığını çok kıymetli buluyoruz. Okumanın insanın gelişimine değer kattığına inanıyorum. Bu sayede kurumdan hizmet alan insanlara da örnek olmuş oluyoruz. Kampanya kamu kurumlarında çalışan ebeveynlerin çocuklarına rol model olmasına da katkı sağlayacak." diyen Ergin, kitap okuma etkinliğini, kamu hizmetini aksatmayacak şekilde sürdürdüklerini aktardı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Ümit Kalay ise eğitim öğretim çağındaki 3 çocuğuyla kampanya kapsamında kitap okuduğunu, bunun büyük faydasını gördüğünü ifade etti.

Kalay, çocukları ile derslerin dışında her gün 45 dakika kitap okuduklarını anlatarak, "Hepimiz 2 ayda 50 kitap okuduk. Kitap okumanın faydalarını çocuklarım çok gördü. Özellikle okuma alışkanlığı kazandılar, okumaları daha düzgün oldu. Türkçe derslerine de çok katkısı oldu. O yüzden bütün çocukların kitap okumasını tavsiye ediyoruz. Kitap okuma alışkanlığı çok güzel." dedi.

Atatürk Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi olan Abdullah Emir Kalay, her gün kardeşleriyle kitap okuduğunu, bunun derslerinde büyük kolaylık sağladığını kaydetti.

Şırnak, Milli, Kitap, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnaklılar 'Kitap seni çağırıyor' kampanyasıyla 2 ayda 45 bin kitap okudu - Son Dakika


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