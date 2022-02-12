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Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi - Son Dakika

Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi

12.02.2022 14:57
Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi

Şırnak Valiliği ve Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sucuk Ekmek Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği ve Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Sucuk Ekmek Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda 750 kilogram sucuk ızgarada pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Vali Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şırnak'ta son yıllarda sayısız yatırımların hayata geçtiğini, alt ve üst yapının yanı sıra istihdama yönelik adımların sürdüğü bu yoğun gündemde bu tür etkinliklerle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Pehlivan, amaçlarının bu yıl 2 ayda bir bu tür etkinlikleri düzenlemek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu tür günler birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, pekişmesini sağlayacaktır. Daha güzel günler bizi bekliyor. Allah'ın izniyle Şırnak'ımızın yıldızı her geçen gün parlayacaktır. Sevgili gençlerimizin her zaman yanında ve yakınınızdayız. Onlar için gayret ediyoruz. Onların daha güzel yarınlara kavuşması için hep birlikte mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın artık güzel organizasyonlarla anıldığını, halkla buluşma etkinliklerin de bu kapsamda yapıldığını anlattı.

Şırnaklılarla aralıkta Hamsi Günü etkinliği ile beraber olduklarını anımsatan Yarka, "Sucuk ekmek, hamsi bahane önemli olan bir arada olmak. Şırnak'ın bu gençleri geçmişte çok sıkıntılar yaşadı. Bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Üniversite öğrencisi Hakan Yıldız da etkinliğin çok güzel olduğunu, bu tür etkinliklerle vatandaşların kaynaşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi
Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi
Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi
Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi

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Cumhuriyet Meydanı, Şırnak Valiliği, Şırnak, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnaklılara etkinlikle 750 kilogram sucuk ikram edildi - Son Dakika


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