Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek - Son Dakika

Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek

6 saat önce

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sportif faaliyetlerde yer alan gençler, il binası önünde bir araya gelerek, Mehmetçik için dua okudu.

Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek, System.String[]

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sportif faaliyetlerde yer alan gençler, il binası önünde bir araya gelerek, Mehmetçik için dua okudu.


"Şırnak gençliği, Mehmetçiğin yanında, kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı açan gençler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekti. Şırnaklı gençlerden Kasım Cavlak, "Şırnak Gençliği canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerimizin hayatlarına kast edenleri yerle bir etmek için her daim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındadır. Bu gençliğin ataları nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa bu gün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.


Şırnaklı gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe dua ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki harekatına destek verdi. - ŞIRNAK

Bahar Kalkanı Harekatı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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