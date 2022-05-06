Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı - Son Dakika
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Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı

06.05.2022 10:02

Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bin ton toplanma izni verilen ve ihracatı yapılan "Yılanyastığı", Şırnaklıların geçim kaynağı oldu.

Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bin ton toplanma izni verilen ve ihracatı yapılan "Yılanyastığı", Şırnaklıların geçim kaynağı oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yılda bin ton toplanma izni verilen Yılanyastığı tüccarlara satılıyor. Bu bitki dağlar taranarak toplanıp, ayıklanıp, kasalara konularak yurt dışına ihracatı yapılıyor. Vatandaşlar, geçimlerini dağdan topladıkları Yılanyastığı otuyla sağlıyor. Dağda yetişen bu bitki, Nisan ve Mayıs ayları arasında toplanıyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Yılanyastığı bitkisinin 9 ilde yetiştiğini, son 3 yılda Bakanlık tarafından ocak ayında yapılan firma başvuruları ile bitkinin sürdürülebilirliği için kota belirlenerek ihracatının yapıldığını söyledi. Demirel, "Bitki, kırsal kesimdeki vatandaşlara hasat mevsiminde bir gelir kapısı oldu. Bitkinin sürdürülebilir olması için yeşil kısmının koparılması, soğan kısmının toprakta kalma şartı var. Ailelerin dönemsel olarak topladığı bitkiyi firmalara satıyor. Geçen yıl, Yılanyastığı bitkisinin 807 tonu ihraç edildi. İhracatın yüzde 70'ı Şırnak'tan yapıldı. Bu yıl kota bin ton olarak belirlendi" dedi.

"Zehirli türleri de var"

Sahada nasıl toplanması, neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdiklerini aktaran Demirel, "Bitki toplandıktan sonra sahada da kontrol ediyoruz. Soğanların topraktan çıkarılmaması ve bunun sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Yılanyastığı bitkisi Şırnak başta olmak üzere 9 ilin sınırları içerisinde doğal olarak yetişiyor. Zehirli türleri de olmakla beraber bölgemizde bu türlere rastlanılmamakta" diye konuştu.

"Vatandaşlar, günde 7-8 ton topluyor"

İhracat yapan firma yetkilisi Alaattin Demir de, doğu bölgesinde çıkan Yılanyastığının, vatandaşların geçimlerini sağladığını dile getirdi. Demir, "Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alarak, bunun ihracatını yapıyoruz. Burada herkes kazanıyor, vatandaşından, marketine, kamyoncusuna kadar her kes ekmeğini bu ottan sağlayabiliyor. Vatandaşlar, günde 7-8 ton topluyor. Ambalajlayıp depoluyoruz ve Irak'a gönderiyoruz. 30-40 gün bir toplama süreci var. Bu süreçten 500 ile 700 ton arasında topluyoruz" şeklinde konuştu.

Bitkiyi toplayan vatandaşlardan Şirin Demir ise, geçimlerini bu otla sağladıklarını kaydetti. Dağlardan otu topladıklarını ifade eden Demir, "Bizim durumuzu yok, biz kiracıyız, bu otu toplayarak günlük kazanç elde ediyoruz. Bir haftadır biz bu dağda bu otu topluyoruz" ifadelerinde bulundu.

Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı
Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı
Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı
Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı

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Şırnak, Nisan, Bitki, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı - Son Dakika


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