Siroz hastası Ercan, yaşamak için donör bekliyor - Son Dakika

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 2,5 ay önce siroz hastalığı teşhisi konan Ercan Akmut (39), yaşama tutunabilmek için acil olarak nakil olması gerektiğini belirtti. Karaciğerin vücutta kendi kendini yenileme özelliğine sahip tek organ olduğunu hatırlatan Akmut, hem kadavradan hem de canlı donörden nakil yapılabileceğini söyledi.

Narlıdere'nin Çatalkaya Mahallesi'nde yaşayan evli bir çocuk babası inşaat işçisi Ercan Akmut, çalıştığı sırada birden kendisinde halsizlik hissetti. Nefes almakta zorlanan ve karnındaki şişliği fark eden Akmut, karaciğer sirozu olduğunu öğrendi. Tedavi süreci nedeniyle çalışamayan ve günden güne erimeye başlayan Akmut'un sağlığına kavuşabilmesi için uygun bir donörden nakil olmaya ihtiyacı var. 700 lira kirası olan bir evde yaşamlarını sürdüren Akmut ailesi duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.