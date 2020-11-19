Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

19.11.2020 21:05
Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yakalandığı siroz hastalığı sonrası babasından kendisine nakledilen karaciğer ile yaşama tutunmaya çalışan 10 aylık Zeynep Ekim, hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yakalandığı siroz hastalığı sonrası babasından kendisine nakledilen karaciğer ile yaşama tutunmaya çalışan 10 aylık Zeynep Ekim, hastanede hayatını kaybetti. Ekim çiftinin ilk çocuklarını da doğum sırasında kaybettiği öğrenildi.

Nazilli ilçesinde oturan Esra Ekim (27) ile Cemil Ekim'in (34) Aralık 2019'da dünyaya gelen kızları Zeynep'te, birçok bebekte karşılaşılan yeni doğan sarılığı görüldü. İki haftada geçmesi beklenen sarılığın geçmemesi üzerine ailesi Zeynep bebeği tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne götürdü. ADÜ Hastanesi'nden İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zeynep bebeğe siroz teşhisi konuldu. Minik Zeynep bebeğin karaciğeri iflas noktasına geldiği için nakil yapılmasına karar verildi. İzmir'de özel bir hastaneye nakil için yatırılan Zeynep bebeğe, 22 Nisan'da babası Cemil Ekim'den karaciğer parçası alınarak nakli sağlandı. Nakil başarıyla gerçekleşirken Zeynep bebeğin ailesinin mutluluğu kısa sürdü. Nazilli'deki evinde aniden fenalaşan Zeynep bebek, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İlk çocukları olan Hüseyin Ekim'i doğum sırasında kaybeden Ekim ailesi,  ikinci kez çocuklarını kaybetmesi ile bir kez daha evlat acısı yaşadı.


Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Zeynep Ekim, Nazilli, Aydın, Siroz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siroz teşhisi konulan 10 aylık bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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