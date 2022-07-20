Sırp Bakan Vulin'in "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak" açıklamasına tepkiler

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'in, Sırbistan'da yakalanan kaçak göçmenler ile ilgili yaptığı "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak" açıklaması ülkede tepkilere sebep oldu.

Sırp Bakan Vulin'in ülkenin Macaristan sınırına yakın bölgedeki Subotica kentinde kaçak göçmenlere karşı yürütülen operasyon sonrası yaptığı açıklamaya, Sırbistan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı Marinika Tepic, Twitter hesabından tepki gösterdi.

Tepic paylaşımında "Vulin'in acilen psikiyatrik muayeneye ihtiyacı var. Bu insanlara yapılan zorbalığı durdurun." ifadesine yer verdi.

Sırbistan Avrupa İşleri Enstitüsü Direktörü Naim Leo Besiri de Vulin'i "ırkçı ve milliyetçi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Bakan Vulin'e, "Yeni bir Srebrenitsa'ya mı hazırlanıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Sırp Bakan Vulin'den tepkilere yol açacak açıklamalar

Vulin, geçen gün ülkenin Subotica kentinde kaçak göçmenlere karşı düzenlenen operasyona katılmış, yakalanan kaçak göçmenlerin önünde fotoğraf çektirmiş ve yaptığı açıklamada, "Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Vulin'in açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Hiçbir kaçakçılık çetesi ve üyeleri, ortaya çıkarılmadan ve cezalandırılmadan kurtulamayacak. Sırbistan'da kimse silah taşıyamaz ve kimse insan ticareti yapamaz. Sırbistan, topraklarının Asyalı haydut ve pisliklerin toplanacağı yer haline gelmesine müsaade etmeyecek."???????