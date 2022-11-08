Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış - Son Dakika
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Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış

08.11.2022 14:14

Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış Geçtiğimiz Eylül ayında öldürülen Sırp çete lideri Juvon Vukotiç'in, estetik ameliyattan sonra ülkeye giriş yaptığı anlaşıldı Mesaj trafiği çözülen maktulün telefonundaki kanıtlar, bir...

Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış

Geçtiğimiz Eylül ayında öldürülen Sırp çete lideri Juvon Vukotiç'in, estetik ameliyattan sonra ülkeye giriş yaptığı anlaşıldı

Mesaj trafiği çözülen maktulün telefonundaki kanıtlar, bir haberleşme uygulaması üzerinden eylem talimatları içeriyor

Skaljari çetesinin liderine ait cep telefonundan, başka bir suç örgütünün lideri olduğu sanılan ve "hasım" oldukları anlaşılan Radoje Zvicer ve Slobodan Kasçelan adlı 2 kişinin infaz emri veriliyor

2014'lerin başında iki suç örgütü arasında Valencia Limanı'ndaki kayıp kokaine dayalı husumet baş göstermiş, aralarında 8 yıl önceye dayanan çete savaşlarında birkaç suç patronu ile 50'ye yakın kişi öldürülmüştü

İSTANBUL - İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 ay önce hasımlarınca kiralanan tetikçiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren Sırp Skaljare çetesinin lideri Juvon Vukotiç'in (42), sınır dışı edildikten sonra tekrar yurt dışına çıkabilmek için bir dizi estetik ameliyat geçirdiği ve yüzünü değiştirerek sahte pasaport ve kimlikle Türkiye'ye "emlakçı" kılığında giriş yaptığı ortaya çıktı. Türk emniyet birimleri tarafından 2018'de Antalya'da yakalanıp ülkesine iade edilen Sırp çete elebaşının kullandığı cep telefonundaki mesajların kodları da çözüldü.

Edinilen bilgilere göre, Balkanlar'da yuvalanan "Kavac" ve "Skaljari" adlı Karadağ ve Sırbistan'ın önde gelen 2 mafya yapılanmasını Türkiye'de karşı karşıya getiren hesaplaşmanın ilk adımı, 8 yıl önce İspanya'nın Valencia Limanı'nda kaybolan yüklü miktarda kokaine dayanıyordu. Kaybolan kokainden sorum tutularak 2015 yılında başkent Belgrad'da öldürülen ve o tarihlerde 37 yaşında olan Goran Radovan adlı Skaljare üyesiyle başlayan seri cinayetler tüm hızıyla devam ediyor. İki çete grupları arasındaki savaşın ilk kurbanı olarak kabul edilen Goran Radoman'ın ölümünden sonra karşılıklı süren ve birkaç suç patronu ile 50'ye yakın çete üyesinin öldürüldüğü olaylar zincirinin son halkasını Skaljari grubuna mensup Risto M. oluşturdu.

Herhangi bir ipucuna ulaşılamadı

İki yıl önce öldürüldüğü iddia edilen ve cesedinin İstanbul'da bir villanın bahçesine gömüldüğü öne sürülen olayla ilgili polisin 2 Kasım'dan itibaren 4 gün süren kazı çalışmasında herhangi bir ipucuna rastlanılmadı.

2014'lerin başından beri iki yeraltı örgütü arasındaki uyuşturucuya dayalı husumetin boyutları giderek genişlerken, ezeli husumette ortaya çıkan ilginç detaylara ulaşıldı. Buna göre cinayete kurban giden Vukotic'in, 2018'de Türkiye'de yakalanıp sınır dışı edildikten sonra eşkalini gizlemek için ülkesinde estetik için plastik cerraha başvurduğu ortaya çıktı. Şişli'de kanlı pusuda öldürülen ve "düşman" olarak gördüğü Karadağ merkezli "Kavac" adlı yeraltı örgütü tarafından hedefe konan 42 yaşındaki Juvon Vukotic'in, rakip çetedeki 'ezeli düşmanlarından" kurtulmak ve kimliğini gizlemek için Belgrad'daki özel bir klinikte bir dizi estetik ameliyattan geçtiği öğrenildi. Güvenlik birimlerine ve hasımlarına yakalanmamak için başvurduğu klinikte saç tarzını değiştirip, ince botoks yaptırdığı ve dudağını üstündeki beni aldırıp çene yapısını değiştirdiği saptanan Vukotiç'in, yeni haliyle "Predrag Popoviç" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport kullandığı tespit edildi.

Estetik ameliyata rağmen ölümcül pusudan kurtulamadı

Yeni imajıyla ülkeye 2021 yılında "gayrimenkul danışmanı" kılığında tekrar giriş yaptığı belirlendi. Plastik cerrahinin alt dallarından olan yüz estetiği ameliyatı geçiren Sırp çete elebaşının, gerçek kimliğini saklamak ve parmak izlerini değiştirmek için girdiği estetik ameliyata rağmen ölümcül pusudan kurtulamadığı ve geldiği İstanbul'da hasımlarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Yüzüne "rötuş" yaptıktan sonra emlakçı kılığında Türkiye'ye giriş yapan, ancak yeraltı savaşında acı sondan kurtulamayan Vukotiç'in cenazesi, Karadağ'da Çevo Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilmişti.

Emil Tuzoviç adlı meçhul kişiye talimat

Cinayetten sadece sekiz gün sonra, çete savaşına katıldığı tespit edilen suç örgütünün 12 üyesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin peş peşe düzenlediği seri operasyonlarla yakalanmıştı. 7 Eylül'deki cinayette "azmettirici" konumdaki R.Z. ve yardımcısı Z.P. adlı Kavac üyesi 2 yabancı ile tetikçi E.S.'nin yanı sıra kanlı infazda zincirleme parmağı olan diğer 9 zanlı tutuklanırken, olayın ardından Vukotiç'in kullandığı şifreli telefonun mesaj trafiği de çözüldü. Deşifre edilen mesajlarda maktulün, öldürülmeden günler önce bir haberleşme uygulaması aracılığıyla yazıştığı "Emil Tuzoviç" adlı bir kişiye talimat gönderdiği saptandı.

Telefondaki mesajda ölüm emri

Ocak-Şubat dönemi iletişim dökümlerini kapsayan maktulün telefonundaki kanıtlar, söz konusu haberleşme uygulaması üzerinden eylem talimatları içeriyor. Skaljari çetesinin liderine ait cep telefondan, başka bir suç örgütünün lideri olduğu sanılan ve "hasım" oldukları anlaşılan Radoje Zvicer ve Slobodan Kasçelan adlı 2 kişinin infaz edilmesi emri veriliyor. Vukotiç'in bu cinayet için 4 milyon avroyu gözden çıkardığı anlaşılırken, mesaj trafiğinde yer alan bir bölümde ise Kavac çetesindeki liderlerden birinin tasfiye edilmesi halinde ödülün yarıya düşeceği ve kişi başı 2 milyon avro olduğu anlaşılıyor.

Sırp Skaljare çetesinin lideri Juvon Vukotiç, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken 8 Eylül'de hasımlarının kiraladığı tetikçiler tarafından silahlı saldırıya hedef olmuş, estetik ameliyatı olup eşkalini değiştirdikten sonra yerleştiği Türkiye'de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne 'rötuş' da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sırp çete lideri, izini kaybettirmek için yüzüne "rötuş" da yaptırmış, ancak pusudan kurtulamamış - Son Dakika
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