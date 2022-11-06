Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü

06.11.2022 16:22

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, İstanbul Sarıyer'deki bir villada yakalandı. Bojanic'in Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğünden şüphelenen ekipler villanın bahçesinde kazı yaparak ceset aradı. Konuya ilişkin bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, "Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. Sırp mafya liderinin bahçesi. Mafya lideri gözaltında, kazıda üç kadın cesedi bulunmuş" iddialarında bulundu.

Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı

BAHÇEDE KAZI YAPILDI

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı

ALTAYLI, 3 CESET BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bahçede kazının yapıldığına dair bir video yayınladı. Altaylı, "Yer İstanbul'da Sarıyer'deki bir site. Bir evin bahçesi 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazılıyor. 2014'ten beri burada mukim bir Sırp mafya liderinin bahçesi. İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var." ifadelerini kullandı.

Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı! Ekipler kaldığı villanın bahçesinde ceset aradı
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Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü - Son Dakika
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