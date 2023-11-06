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Sırp çete liderinin işkenceyle öldürdüğü kişinin cesedi aranıyor - Son Dakika

Sırp çete liderinin işkenceyle öldürdüğü kişinin cesedi aranıyor

Son Güncelleme: 06.11.2023 12:35

Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in işkenceyle öldürdüğü iddia edilen Risto Mijianoviç'in cesedi, Sarıyer'deki villada yapılan keşifte bulunamadı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL İNTERPOL'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle Sarıyer'de kaldığı villada yakalanmıştı. Mijonovik'in cesedinin villanın bahçesine gömüldüğü iddiaları üzerine bahçede kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Mahkeme kararıyla villada bugün keşif yapıldı.

Karadağ'da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, Sarıyer'de bir restorandan kaçırıldıktan sonra bir villada işkence yapılarak öldürülmesi ile ilgili iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Mijanoviç'in  Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü öne sürülmüştü. İddialar üzerine villada kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Hahkemesi'nde villada yeniden keşif yapılmasına karar verildi. Villada keşif yapacak heyet bugün saat 11.00'de villanın  bulunduğu siteye geldi. Yaklaşık 1 saat çalışma yapan ekipler, daha sonra villadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sırp çete liderinin işkenceyle öldürdüğü kişinin cesedi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırp çete liderinin işkenceyle öldürdüğü kişinin cesedi aranıyor - Son Dakika
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