Sırp Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Yunanistan'da düşen uçakla ilgili açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, cumartesi akşamı Sırbistan'dan hareket eden ve Yunanistan'da düşen uçağa yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'dan Bangladeş'e mühimmat taşımak için nakliye uçağının, Rusya ve Belarus taşıyıcılarına yaptırım uygulanması nedeniyle Ukraynalı bir şirketten seçildiğini söyledi.

Vucic, Ruslar ve Belarusluların yanı sıra sadece Ukraynalıların büyük yükler ve silahlar taşıyabilen dört motorlu büyük uçaklara sahip olduklarını belirtti ve bu yüzden bu şirketin seçildiğini kaydetti.

Vucic, "Maalesef trajik bir trafik kazası oldu ama tehlikeli bir malzeme yoktu." dedi.

Bangladeş hükümetinin bu ürünlerin alıcısı olduğunu doğruladığını kaydeden Vucic, ülkesinin bu tür ürünlerin ihracatından para kazandığını ifade etti.

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı 16 Temmuz'da Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düşmüş, uçaktaki 8 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.

Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığının alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını ifade etmişti.