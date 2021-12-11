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Sırp Entite Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika

Sırp Entite Meclisi olağanüstü toplandı

11.12.2021 09:51
Sırp Entite Meclisi olağanüstü toplandı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." dedi.

Milorad Dodik'in önemli kararlar alınması çağrısında bulunduğu, Bosna Hersek sınırları içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, olağanüstü oturum düzenledi.

Ana teması Bosna Hersek Devleti'ne ait stratejik öneme sahip yetkilerin Sırp entitesi üzerine alınması olan oturumda, Sırp Cumhuriyeti hükümetine Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri, vergi idaresi ve adli sistem kurumu gibi ortak kurumlardan altı ay içerisinde çekilmesi için yetki verilmesi tartışıldı.

Bosna Hersek'te egemenliğin devlete değil, entitelere ait olduğunu hatırlatan Dodik, "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." diye konuştu.

Öte yandan Dodik, "Sırp Cumhuriyeti askeri önlemler almayacak ve askeri saldırıya uğrarsa bunu siyasi yollarla çözmek için savaşacak. Sadece siyasi yollarla yolumuza devam edeceğiz. Askeri gücümüzün olmaması, kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Ben savaşı reddediyorum. Bu meclisi de savaşı reddetmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Oturumda oylama tamamlandı, teklifler kabul edildi

Bosna Hersek Devleti'ne ait stratejik öneme sahip yetkilerin Sırp entitesi üzerine alınması için yerel hükümete yetki verilmesinin oylaması tamamlandı ve teklifler kabul edildi.

Oturumda yeni bir Anayasa metni hazırlanmasına karar verildi. Yeni anayasaya göre Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti Banya Luka şehri olacak.

Sırp Cumhuriyeti hükümetinin 6 ay içerisinde güvenlik, savunma, vergi idaresi ve adli sistem alanlarını düzenleyen yasa ve yönetmelikleri çıkarmakla yükümlü olduğu da alınan kararlar arasında.

Oturumu terk eden muhalefet saflarından, Dodik'in konuşmasının "saçmalık" ve "tamamen seçim kampanyası" olduğu sesleri yükseldi.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) yetkilileri Sırp Cumhuriyeti meclisinde tartışılan kararların, Dayton Barış Anlaşması'na doğrudan saldırı olduğunu ve sonuçlarının kimse için iyi olmayacağını belirtti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ise Sırp siyasetçilere alınan kararları iptal etme çağrısı yaptı. Schmidt, "Sırp siyasetçiler, Sırp Cumhuriyeti için felakete sebep olacak kararlardan uzak durmalıdır." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat ve Boşnak üyeleri Zeljko Komşiç ve Şefik Dzaferovic, Bosna Hersek savcılığına, Sırp Cumhuriyeti entite meclisinde alınan kararlar ile bağlantısı olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Vergi, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırp Entite Meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika


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