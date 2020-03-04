Sırp İçişleri Bakanı Stefanovic, göçmen akınına karşı sınıra güvenlik güçleri yığdı - Son Dakika
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Sırp İçişleri Bakanı Stefanovic, göçmen akınına karşı sınıra güvenlik güçleri yığdı

12 dakika önce

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, göçmen akınına karşı güvenlik güçlerinin sınırlarını savunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sırp İçişleri Bakanı Stefanovic, göçmen akınına karşı sınıra güvenlik güçleri yığdı, System.String[]

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, göçmen akınına karşı güvenlik güçlerinin sınırlarını savunmaya hazır olduğunu açıkladı.


Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic yaptığı açıklamada, ülkelerinde yaklaşık 6 bin göçmen olduğunu, Türkiye'den hızlı bir göçmen akını meydana gelmesi durumunda güvenlik güçlerinin sınırlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi. Stefanovic, Pazartesi günü sınır geçişleriyle ilgili alınacak önlemler konusunda Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştüğünü belirtti.


Stefanovic yaptığı açıklamada, "Şu anda ülkemizin topraklarında yaklaşık 6 bin göçmen var. Sırbistan göçmenler için durak olmayacak. Ayrıca kimse geri dönüp Sırbistan'a yüz binlerce göçmeni yerleştiremeyecek" ifadelerini kullandı.


Stefanoviç, çoğu göçmenin ülkeye Kuzey Makedonya üzerinden geldiğini ve polis güçlerini Yunanistan-Kuzey Makedonya sınırına yerleştirdiğini belirtti. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:29 Kaynak: İHA
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