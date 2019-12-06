Son Dakika Haberleri: Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis
Son Dakika Dünya Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis - Son Dakika Dünya

Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis

6 saat önce

Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis

Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis, System.String[]

Kosova'da 1999'da Sırp güçlerinin yaptığı bir katliamı inkar eden eski Devlet Bakanı Ivan Todosijevic iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Todosijevic Mart ayında devlet bakanlığı görevini sürdürürken NATO'yu işgalci olarak tanımlamış ve Racak katliamının NATO müdahalesini meşrulaştırmak için uydurulduğunu söylemişti. Todosijevic ayrıca Arnavutları terörist olarak nitelemişti.

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Kosova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:58 
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