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Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis
6 saat önce
Sırp katliamını inkar eden Kosovalı bakana 2 yıl hapis
Kosova'da 1999'da Sırp güçlerinin yaptığı bir katliamı inkar eden eski Devlet Bakanı Ivan Todosijevic iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Todosijevic Mart ayında devlet bakanlığı görevini sürdürürken NATO'yu işgalci olarak tanımlamış ve Racak katliamının NATO müdahalesini meşrulaştırmak için uydurulduğunu söylemişti. Todosijevic ayrıca Arnavutları terörist olarak nitelemişti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:58
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