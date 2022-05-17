Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic'in istifasını istedi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Konseyin Boşnak üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic'in istifasını istedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin bir araya geldiği, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Devlet Başkanlığı binasında yapılan konsey toplantısı ardından gazetecilere açıklama yapan Dodik, Dzaferovic'in istifasını talep etti.

Dzaferovic'in uluslararası alanda Konseyin "ortak tutumunu" temsil etmediğini savunan Dodik, "Dzaferovic kendi tutumunu vurguluyor ve anayasayı ihlal ediyor. Bu sebeple Dzaferovic istifa etmeli. Bir sonraki oturuma kadar bunu yapmaz ise ben görevden alınması için yasal işlemleri başlatacağım." diye konuştu.

Dodik'in tepkisinin, Dzaferovic'in daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında verdiği mesajlardan kaynaklandığı ifade edildi.

Dzaferovic'in BMGK'ye hitabı

BMGK'ye hitap eden Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü EUFOR'un görev süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Dzaferovic, Sırbistan'ın hızla silahlandığını, Hırvatistan'ın ise seçim yasası reformu konusunda kabul edilemez şekilde Bosna Hersek'in iç işlerine müdahale ettiğini söylemişti.