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Sırp lider Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırım yasasında çözüm istedi - Son Dakika

Sırp lider Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırım yasasında çözüm istedi

17.01.2022 19:55
Sırp lider Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırım yasasında çözüm istedi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırımın inkarının cezalandırılmasına yönelik yasayla ilgili anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırımın inkarının cezalandırılmasına yönelik yasayla ilgili anlaşmazlığın çözülmesi gerektiğini söyledi.

Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Eski Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun çıkarttığı 'soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa' çözüme ulaştırılmadan Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek kurumlarının çalışmasına katkıda bulunmayacak ve bu çalışmalara katılmayacak." şeklinde konuştu.

Inzko'nun 23 Temmuz'da "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkarttığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa", ülkenin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre, uluslararası veya Bosna Hersek mahkemelerinde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını inkar eden, yücelten, önemsizleştiren veya aklamaya çalışanlar 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

10 Aralık 2021'de Dodik'in çağrısıyla Sırp Cumhuriyeti entite meclisi toplanmıştı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli kurumlar gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

-Uluslararası toplumun tepkisini çekmişti

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik başta olmak üzere Sırp Cumhuriyeti entitesindeki siyasetçiler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp Cumhuriyeti entite yetkililerine Sırp halkının çıkarlarını, Bosna Hersek'te barış ve huzuru korumaları yönündeki tavsiyeleri dinlemeleri, kurumların çalışmasına katkıda bulunmaları çağrısı yaparak, "Dodik ve Sırp Cumhuriyeti entite yetkilerinden ricam, alacakları kararlarda Sırp halkını ve entitenin çıkarlarını göz önünde bulundurmalarıdır." açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırp lider Dodik, Bosna Hersek kurumlarına destek için soykırım yasasında çözüm istedi - Son Dakika


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