Sırp lider Dodik, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin "devlet" olacağını söyledi - Son Dakika
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Sırp lider Dodik, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin "devlet" olacağını söyledi

07.04.2023 15:55
Sırp lider Dodik, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nin "devlet" olacağını söyledi

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin bağımsız bir devlet olacağını belirtti.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin bağımsız bir devlet olacağını belirtti.

Sırp lider Dodik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RS bağımsız bir devlet olacak çünkü Bosna Hersek çatısı altında, bizim için faydalı olacak bölgesel girişimlerin parçası olamayız." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında, "Açık Balkan"ın iyi bir girişim olduğunu işaret eden Dodik, "Fakat Bosna Hersek'tekiler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a fayda sağlamış olmasına rağmen böyle düşünmüyor. (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi) Denis Becirovic'in, uyanır uyanmaz ilk işi Sırplardan nefret etmek oluyor. Böyle 'imkansız' bir ülkede yaşıyoruz ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri üzerimizde deneyler uyguluyor, tüm bunlar bir gün son bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nden "Srebrenitsa soykırımını reddedenlerin soruşturulması" çağrısı

Öte yandan Dodik'in geçen günlerde ülkede soykırım olmadığına dair açıklamalarını Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) tepkiyle karşıladı.

OHR'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yüksek Temsilci Christian Schmidt, savaş suçlularını yüceltmenin ve soykırımın inkarının medeni bir toplumda yerinin olmadığının altını çizdi. Yalnızca geçmiş olaylara karşı dürüst, doğru ve sorumlu bir yaklaşım, herkes için karşılıklı anlayış ve ortak refahın olduğu bir geleceği garanti edebilir." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca Bosna Hersek Ceza Kanunu uyarınca, Srebrenitsa soykırımının inkarının suç teşkil ettiği kaydedilerek "Tüm bu durumlar, ilgili makamlar tarafından gerektiği gibi soruşturulmalı ve işleme konulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Dodik, geçen günlerde basına yaptığı bir açıklamada ülkede bir soykırımın olmadığını iddia etmişti.

Srebrenitsa'da ne olmuştu?

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-95), soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM emrindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, bu askerlerce Sırplara teslim edildi.

Kadınlar ve çocukların, Boşnak askerlerinin kontrolündeki bölgeye gitmesine izin veren Sırp güçleri, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemiklerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA
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