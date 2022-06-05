Sırp lider Dodik, Putin ve Lavrov ile görüşeceğini açıkladı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini söyledi.

Bosna Hersek'in Sipovo Belediyesine yaptığı ziyarette konuşan Dodik, 7 Haziran'da resmi temaslar için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunacak Lavrov ile bir araya geleceğini duyurdu.

Dodik, "Rusya'ya yaptırımlara katılmamız için bize baskı yapıyorlar ancak bunu yapmama kararı aldık. Çünkü tüm bu yaşananların geçeceğini ve Rusya ile olan iyi ilişkileri korumamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Bu yıl 25'incisi 15-18 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) davet edildiğini belirten Dodik, burada da Putin ile görüşeceklerini ve gaz projeleri ile ekonomik iş birlikleri hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Dodik, bu görüşmenin Batılı ülkelerce tepkiyle karşılanacağını düşündüğünü ifade etti.

Ülkesindeki "görüşlerin" hiç olmadığı kadar bölündüğüne dikkati çeken Dodik, Batı ile ilişkileri de bozmak istemediğini kaydetti.