Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

19.04.2022 17:13
Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını açıkladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Ukrayna Savaşı-Sırp tarafsızlığı ne anlama geliyor?" başlıklı konferansta konuşan Dodik, ülkesinin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayacağını söyledi.

Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nin birçok şeyi yalnız başına yapamayacağı için müttefik arayışı içinde olduğunu ve bunu da Batı'da bulmayacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"ABD'nin Batı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar ile konuştum. Escobar bana anayasaya aykırı bile olsa onların politikalarını kabul etmem gerektiğini söyledi. Bu politikaları kabul etmeyince problem oluştu. Almanya ve İngiltere'nin de davranış biçimi böyle, büyüklük taslıyorlar, soğukkanlılığımızı korumalı, bu fırtınadan korunmalıyız."

Dodik, Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nden Rusya'ya yaptırım uygulamasının istendiğine dikkati çekerek, "Küçücük Sırp Cumhuriyeti Entitesi kime, ne yaptırımı uygulayacak. Bosna Hersek absürt olayların olduğu bir ülke." ifadesini kullandı.

"Rusya'dan hiçbir isteğim yok"

Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birçok defa görüştüğünü aktararak, "Tanıdığım en pratik en iyi niyetli kişilerden biri." dedi.

Rusya'dan hiçbir zaman hiçbir şey istemediğini ama asla iş birliğini de bırakmayacağını vurgulayan Dodik, "Ruslar savaşa zorlandı. Yugoslavya sonrası bize de çözümler dayattıkları gibi Ukrayna'da da çözüm dayatılmaya çalışıldı." dedi.

Putin'in büyük bir milletin ve devletin, yüce lideri olduğunun altını çizen Dodik, "Putin gelmeden önce Rusya halkı fakirdi, bugün ise bambaşka durumdalar. Batılılar ne derse desin biz Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika! IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü Son dakika! IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü Çekya'da 'Rus propagandası' yaptığı gerekçesiyle bir öğretmenin işine son verildi Çekya'da 'Rus propagandası' yaptığı gerekçesiyle bir öğretmenin işine son verildi

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:25:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sırp lider Dodik: Rusya'ya yaptırım uygulamayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement