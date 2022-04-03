Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı - Son Dakika
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Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı

03.04.2022 13:37
Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı

BANJA Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırbistan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Bosna'nın Banja Luka şehrinde kullandı.

BANJA Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırbistan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Bosna'nın Banja Luka şehrinde kullandı.

Sırbistan'ın Banja Luka Başkonsolosluğunda oy veren Dodik, burada yaptığı açıklamada, "Tüm Sırp vatandaşlarını tebrik ederim. Sırbistan vatandaşı olarak bugün oyumu verdim." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın istikrar, barış, bölgesel ilişkiler, altyapı projeleri yolunda ilerlemeye devam edeceğinin altını çizen Dodik, "Demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan güçlü bir Sırbistan, Sırp Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar için büyük önem teşkil etmektedir." dedi.

Sadece bir seçim merkezinde oy verme işlemi başlamadı

Sırbistan'ın, Boşnakların yoğunlukta yaşadığı Novi Pazar şehrinde, bir oy verme merkezinde çıkan kavga sonucu oy verme işlemi başlamadı.

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu Başkanı Vladimir Dimitrijevic, yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin ülke genelinde sorunsuz şekilde başladığını dile getirdi.

Sadece Novi Pazar şehrindeki 77 numaralı oy verme merkezinde, sabah saatlerinde bir kavganın yaşandığını aktaran Dimitrijevic, oy verme işleminin henüz başlamadığını belirtti.

Dimitrijevic, "Yaşanan olay sonrası olay yerine polis geldi ve müdahale etti. O merkezde oy kullanma işlemi olayın durulmasının ardından başlayacak." dedi.

Seçimlere saat 10.00'a kadar yüzde 9,59 katılım

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonu İstatistik Daire Başkanı Miladin Kovacevic, yerel saatle 10.00 itibarıyla oy verme işleminde katılımın yüzde 9,59 olduğunu duyurdu.

Dodik'in de oy kullandığı Sırbistan'ın Banja Luka Başkonsolosluğunca yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 itibarıyla katılımın yüzde 18 olarak kaydedildiği Banja Luka'daki Sırp seçmen sayısının 2 bin civarında olduğu belirtildi.

Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı
Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı
Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı
Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı

YORUMLAR
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Cumhuriyet, Parlamento, Sırbistan, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırp lider Dodik, Sırbistan'daki seçimler için oy kullandı - Son Dakika


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