Sırp Lider Dodik: "Sırp Cumhuriyeti, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor" - Son Dakika

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini bildirdi.

Bosna'nın Prnjavor şehrinde yaşayan Ukraynalılar ile bir araya gelen Dodik, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etti.

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ve saygı duyuyoruz." diyen Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin, gelecek günlerde Ukrayna Kilisesi'ne ve savaş mağdurları ile ilgilenen derneklere 50 bin avro yardım yapacağını duyurdu.

Dodik, "Sırp Cumhuriyeti Ukraynalı çocuklara da destek vermeye hazır. Bosna Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti'nden çocuklar da Ukrayna'ya gittiler. O günleri unutamayız." diye konuştu.

Bu çatışmanın uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler üzerinde önemli yansımaları olacağını belirten Sırp lider, "Hepimiz bu olaylardan endişe duyuyoruz. Maalesef en çok yerel düzeyde insanlar acı çekiyor, hayatlar yitiriliyor." ifadelerini kullandı.