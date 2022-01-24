Üye Girişi
Sırp lider Dodik: "Sırplar savaş çıkarmayacak" - Son Dakika

Sırp lider Dodik: "Sırplar savaş çıkarmayacak"

24.01.2022 15:00
Sırp lider Dodik: "Sırplar savaş çıkarmayacak"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, "Sırplar savaş çıkarmayacak ama birlikte yaşamanın mümkün olmaması halinde, en iyi çözüm ayrılık." dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, "Sırplar savaş çıkarmayacak ama birlikte yaşamanın mümkün olmaması halinde, en iyi çözüm ayrılık." dedi.

Dodik, İspanyol "El Mundo" gazetesine verdiği röportajda, "Bosna Hersek, başarısızlığa uğramış bir projedir. Ülke için en iyi çözüm Boşnak, Sırp ve Hırvatların medeni bir şekilde ayrılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Yugoslavya'nın devamının mümkün olmadığını ve sonlandığını belirten Milorad Dodik, "Bosna Hersek'in devamı da mümkün olmayacak. Bosna Hersek'te üç halk var. Bu halklardan ikisi, Hırvat ve Sırplar durumdan memnun değiller. Müslümanlar, kendilerinin hakim olacağı bir devlet kurmak istiyorlar. Sırplar savaş çıkarmayacak ama birlikte yaşamanın mümkün olmaması halinde, en iyi çözüm ayrılık." diye konuştu.

Dodik, Bosna Hersek'teki krizin yeni ortaya çıkmadığını ve baştan beri var olduğunu dile getirerek, "Sırp entitesinin Bosna Hersek'ten ayrılma teşebbüsü yoktur." ifadelerini kullandı.

Ortak kurumların yetkilerinin devri tartışması

Dodik'in çağrısıyla 10 Aralık 2021'de Sırp Cumhuriyeti entite meclisi toplanmıştı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli kurumlar gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.???????

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Yugoslavya, Savaş, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sırp lider Dodik: 'Sırplar savaş çıkarmayacak' - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı         
14:59
AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın! AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!         
14:54
Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
14:41
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sırp lider Dodik: "Sırplar savaş çıkarmayacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement