Sırp lider Dodik'ten, Ukrayna'da "tarafsızlık" açıklaması - Son Dakika
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Sırp lider Dodik'ten, Ukrayna'da "tarafsızlık" açıklaması

26.02.2022 23:44
Sırp lider Dodik'ten, Ukrayna'da "tarafsızlık" açıklaması

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda tarafsız kalması gerektiğini belirtti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda tarafsız kalması gerektiğini belirtti.

Srna haber ajansına açıklama yapan Dodik, dış politika konusunda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin ortak kararda birleşemediği için Bosna Hersek'in tarafsız kalması gerektiğini ifade etti.

Dodik, Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Bakanlar Konseyi'ndeki temsilcileriyle Bosna Hersek'in dış politikasını yönetmek istediğini savunarak, "Özellikle Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ve onun Sırp Cumhuriyeti entitesine ve Sırplara nefretle yaklaşan politikaları, manipülasyon aracı haline geldi." görüşünü paylaştı.

Bosna Hersek'in dış politikasını oluşturmanın Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yetkileri arasında olduğunu kaydeden Dodik, "Bakan Bisera Turkoviç bunu bilmesine rağmen Dışişleri Bakanlığını, SDA'nın tutumuna göre yönetiyor." dedi.

Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda ortak tavır belirleyemediğini aktararak, "Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Hırvat üyesi Zelko Komsiç'in, Avrupa Birliği'nin (AB) takındığı tavrı onaylaması hiçbir şey ifade etmiyor." diye konuştu.

Zeljko Komsiç'in yaptığı açıklamaların sadece şahsi fikri olabileceğini ifade eden Dodik, "Anayasaya göre Bosna Hersek iki özerk bölgeden ve 3 kurucu milletten oluşuyor. SDA, anayasaya karşı çıkarak bu devletin dış politikasını oluşturamaz." değerlendirmesini yaptı.

Sırp Cumhuriyeti entitesinin, Bosna Hersek Anayasasına bağlılığını sürdürdüğünün altını çizen Dodik, "Anayasanın, bana ya da Sırp Cumhuriyeti entitesi halkına karşı kullanılmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Bosnalı politikacılardan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki göstermişti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Rusya'yı kınamıştı.

Komsic, "İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." paylaşımı yapmıştı.

Dzaferovic de Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesini şiddetle kınadığını belirterek, "Ukrayna'nın dört bir yanındaki şehirlerde, Rus askeri güçlerinin acımasız saldırılarına maruz kalan insanların yanındayız. Dualarımız ve iyi dileklerimiz onlarla." ifadesini kullanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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